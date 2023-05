В воскресенье, 30 апреля, состоялся матч 3-го тура чемпионата Бразилии по футболу между клубами «Фламенго» и «Ботафого». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

При счете 2:0 в пользу «Ботафого» женщина-арбитр удалила игрока гостей с поля после того, как показала ему вторую желтую карточку.

Это явно не понравилось наставнику команды Луишу Каштру. Вначале он высказался резервному арбитру, после чего к нему подбежала главная арбитриня и показала желтую. Но португальский специалист не успокоился и продолжил свой агрессивный «перфоманс».



В итоге девушка показала Каштру красную карточку. Интересно, что «Ботафого» без игрока и главного тренера у бровки все-таки смог победить в этой игре.

Луиш Каштру известен украинским болельщикам тем, что возглавлял донецкий «Шахтер» с 2019 по 2021 год. С «горняками» он провел 84 матча, из которых выиграл 51, проиграл 17 и 16 было сыграно вничью. В сезоне УПЛ 2019/20 он взял чемпионство.

ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера накричал на женщину-арбитра в Бразилии

Luís Castro fica desesperado com substituição, possivelmente errada, reclamou muito à beira do campo. Levou amarelo e acabou expulso. Logo depois, o Flamengo diminui com Léo Pereira! Botafogo ainda vence por 2 a 1 #ge pic.twitter.com/qg2zAyXxx3