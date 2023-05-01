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Бразилия
01 мая 2023, 19:31 | Обновлено 01 мая 2023, 19:53
673
1

ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера накричал на женщину-арбитра в Бразилии

Луиш Каштру был удален после своего «перфоманса»

01 мая 2023, 19:31 | Обновлено 01 мая 2023, 19:53
673
1
ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера накричал на женщину-арбитра в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

В воскресенье, 30 апреля, состоялся матч 3-го тура чемпионата Бразилии по футболу между клубами «Фламенго» и «Ботафого». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

При счете 2:0 в пользу «Ботафого» женщина-арбитр удалила игрока гостей с поля после того, как показала ему вторую желтую карточку.

Это явно не понравилось наставнику команды Луишу Каштру. Вначале он высказался резервному арбитру, после чего к нему подбежала главная арбитриня и показала желтую. Но португальский специалист не успокоился и продолжил свой агрессивный «перфоманс».

В итоге девушка показала Каштру красную карточку. Интересно, что «Ботафого» без игрока и главного тренера у бровки все-таки смог победить в этой игре.

Луиш Каштру известен украинским болельщикам тем, что возглавлял донецкий «Шахтер» с 2019 по 2021 год. С «горняками» он провел 84 матча, из которых выиграл 51, проиграл 17 и 16 было сыграно вничью. В сезоне УПЛ 2019/20 он взял чемпионство.

ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера накричал на женщину-арбитра в Бразилии

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Луиш Каштру Шахтер Донецк видео Ботафого Фламенго чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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Ну так шо? Даже с моральной точки зрения там не было ничего криминального. 
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