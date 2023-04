27 апреля на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Старт поединка запланирован на 22:15 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы на матч между Тоттенхэмом и Ман Юнайтед

Your starting line-up for tonight’s clash against Manchester United 📋 pic.twitter.com/uosrP8Jj3J

🚨 The team news is in — and @B_Fernandes8 starts for the Reds 👊 #MUFC || #TOTMUN