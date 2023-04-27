27 апреля на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 22:15 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда снова находится в формате у разбитого корыта. Антонио Конте проявил себя в Лондоне во время 2-го пришествия вполне в своем стиле. Он начал с быстрого и яркого успеха, ухитрившись вырвать 4-е, лигочемпионовское место в АПЛ. Но, как и в других проектах, долго не проработал и ушел со скандалом, оставив коллектив в полуразобранном состоянии. Формально продолжается борьба, и есть еще надежды на повтор прошлогодних результатов в Премьер-Лиге - со всех остальных турниров уже вылетели. В этом плане важнейший поединок прошел в прошлом туре, на поле прямого конкурента, Ньюкасла. На Сент-Джеймс Парк ничего не вышло: проиграли 1:6, причем 5 голов было пропущено уже к 21-й минуте. Не удивительно, что снова сменили наставника: Мейсон принял полномочия у Стеллини.

Манчестер Юнайтед

Клуб перед новым сезоном позвал тен Хага. От Эрика ждали, что он выведет популярную и амбициозную команду из той ямы, в которой она провела розыгрыш 2021/2022. Голландец многое изменил, например, усадил Магуайра, капитана, на лавку, а Роналду и вовсе со скандалом ушел - разорвали контракт еще в декабре. Но к зиме стало очевидно, что манкунианцы заметно прибавили. Они уже взяли наконец-то трофей, в виде Кубка Лиги. На прошлой неделе были важные поединки. Сначала в рамках ответного четвертьфинала Лиги Европы МЮ ездил к Севилье. Вояж в Испанию вышел провальным: наделали ошибок, уступили 0:3. Потом, в воскресенье, красные дьяволы зарубились на Уэмбли в 1/2 Кубка Англии. С Брайтоном тоже не все получалось, дотянули до серии пенальти - но там дождались промаха Марча, что позволил пройти в финал. Но, безусловно, нужно довести до ума и розыгрыш АПЛ. Там даже после 3-х побед кряду пока не гарантировали финиш в квартете лидеров и, значит, нужно играть и сейчас - есть шанс отцепить шпор окончательно.

Статистика личных встреч

Манкунианцы выиграли все 4 поединка кряду. В том числе было 2:0 в октябре прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары даже на выезде МЮ. Но подстрахуемся форой 0 с коэффициентом - 1,8.