27.04.2023 22:15 – FT 2 : 2
Англия28 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 28 апреля 2023, 01:14
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Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 2:2. Как отыгрались шпоры. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
28 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 28 апреля 2023, 01:14
156
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27 апреля прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Голы Санчо и Рэшфорда обеспечили МЮ преимущество в первом тайме, но шпоры сумели отыграться после перерыва.
АПЛ. 33-й тур, 27 апреля
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Порро, 56, Сон Хин Мин, 79 – Санчо, 7, Рэшфорд, 44.
Видеообзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед).
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