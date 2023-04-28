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  4. Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 2:2. Как отыгрались шпоры. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
27.04.2023 22:15 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
28 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 28 апреля 2023, 01:14
156
0

Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 2:2. Как отыгрались шпоры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 28 апреля 2023, 01:14
156
0
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 2:2. Как отыгрались шпоры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Голы Санчо и Рэшфорда обеспечили МЮ преимущество в первом тайме, но шпоры сумели отыграться после перерыва.

АПЛ. 33-й тур, 27 апреля

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Порро, 56, Сон Хин Мин, 79 – Санчо, 7, Рэшфорд, 44.

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Сон Хын Мин Педро Порро Джейдон Санчо Маркус Рэшфорд
Источник Sport.ua
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