Тен ХАГ: «Видел, что гол назревает. Приготовил замены, но было уже поздно»

В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.

До 56-й минуты «красные дьяволы» уверенно побеждали со счетом 2:0, однако не смогли удержать преимущество.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейны результат своих подопечных:

«Конечно, когда ведешь 2:0, немного разочаровывает ничейный результат. Это очевидно. У нас были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши на протяжении всех 90 минут.

Видел, что гол назревает, я приготовил замены, но было уже слишком поздно. Мы не блокировали кроссы и удары, не выжимали максимум из себя. Они очень легко забили, нам нужно работать».