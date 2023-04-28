Тен ХАГ: «Видел, что гол назревает. Приготовил замены, но было уже поздно»
Главный тренер «Ман Юнайтед – про упущенную победу в матче 33-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»
В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.
До 56-й минуты «красные дьяволы» уверенно побеждали со счетом 2:0, однако не смогли удержать преимущество.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейны результат своих подопечных:
«Конечно, когда ведешь 2:0, немного разочаровывает ничейный результат. Это очевидно. У нас были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши на протяжении всех 90 минут.
Видел, что гол назревает, я приготовил замены, но было уже слишком поздно. Мы не блокировали кроссы и удары, не выжимали максимум из себя. Они очень легко забили, нам нужно работать».
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