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27.04.2023 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
27 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:32
39
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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги

27 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:32
39
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27-го апреля, состоится поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», начало в 22:15.

Текущий сезон для лондонского «Тоттенхэма» оказался полон тяжелых испытаний, а Антонио Конте, как доказывает опыт последних встреч, и был тем самым «клеем», который мог собрать хрупкий коллектив в единый организм. Но итальянец уже все, о чем хотел сказать, благополучно донес на широкую публику, после чего удалился в неизвестном направлении, а его последователь Кристиан Стеллини влетел на выходных «Ньюкаслу» (1:6), после чего также отправился восвояси. «Шпоры» вылетели из зоны еврокубков, хотя еще недавно хотели навязать борьбу «Манчестер Юнайтед» за зону Лиги чемпионов УЕФА. Впрочем, задачу по победе над «Красными дьяволами» никто с команды не снимал, вот только успеет ли Раян Мейсон настроить коллектив должным образом?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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