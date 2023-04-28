Поторопились хоронить. Тоттенхэм отыгрался с 0:2 против Манчестер Юнайтед

В рамках тридцать третьего тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» должен был сыграть на своем поле с «Манчестер Юнайтед», образовав таким образом довольно интересную пару команд, борющихся между собой за место в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон. Однако вряд ли «шпоры» имели благоприятный контекст накануне этой игры для того, чтобы говорить о столь дальновидных намерениях. Антонио Конте уволили по ходу этого сезона, но Кристан Стеллини из его штаба, который дорабатывал на временной основе, не продержался в должности руководителя столичного клуба слишком долго.

Вместо итальянцев в итоге снова поставили спасать сезон бывшего игрока клуба, Райана Мейсона, однако молодому специалисту по расписанию пришлось отмечать свое возвращение к рулю в наиболее невыгодных условиях из возможных. Уже в скором времени «Тоттенхэму» придется поехать на «Энфилд», однако команду интересовала исключительно отчетная дуэль. И не зря, потому что начинала ее команда таким образом, будто продолжала второй тайм предыдущей встречи против «Ньюкасла», завершившейся разгромом 1:6.

Уже на седьмой минуте «Красные дьяволы» организовали стремительный выход в атаку через центральную зону, который завершала передача на левый фланг штрафной на Санчо. Эриксен тогда уместно начал отвлекать на себя внимание флангового защитника соперников, и партнер в итоге свободно пробил в дальний угол. Преимущество гостей на мяче с самого начала матча было довольно легко заметным, поэтому команде Мэйсона иногда сложно было покинуть даже пределы собственной половины поля. «Тоттенхэм» при этом пытался отчаянно нагружать работой Ришарлисона на левом фланге, однако у того банально не пошла игра, так что все подобные выпады «шпор» останавливались еще в самом начале.

«Юнайтед» тем временем вел себя так, как будто имеет безумное преимущество по счету над соперниками, но до показателей того же «Ньюкасла» команде тен Хага все же было очень далеко. Чуть ближе к «сорокам» футболисты из Манчестера стали в конце первой половины, когда упущенный Перишичем момент на левом фланге чужого штрафного обернулся диагональным возникновением угрозы на противоположной половине уже для ворот его команды. Рашфорд пробил в дальний угол гораздо лучше хорвата до этого.

Фактически ничего не мешало гостям после этого и дальше следовать тому же темпу и во втором тайме, однако Мэйсон, очевидно, беседовал с командой во время перерыва, поэтому она вышла на вторую половину игры вдохновенной. И вот этого момента, к слову, вообще не было заметно за игрой «Юнайтед», футболисты которого постоянно теряли соперников во время позиционной защиты. И если при первом ударе после перерыва, головой от Лэнгле, мяч из пределов вратарской попал в перекладину, то при втором подходе Порро с отскока от подачи с левого фланга изрядно вложил в дальнюю девятку.

Начавшая возникать угроза от «Тоттенгема» была очевидной, поэтому реакцией на нее должен был стать момент Фернандеша уже через мгновение после пропущенного гола, но португалец из центра штрафного пробил в перекладину. Это был едва ли не последний момент гостей до того, как они во второй пропустили перед завершающим отрезком противостояния. Не обошлось без участия Кейна, прострел которого с правого фланга на дальней стойке в пустые ворота перевел Сон. И это был действительно закономерный гол, потому что и до этого «шпоры» упустили столько моментов, что соперники еще должны благодарить за отсутствие у них необходимости отыгрываться.

На выходных лондонский «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» встретится с бирмингемской «Астон Виллой».

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» - 2:2

Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Рашфорд, 45

Хейбьерг, 41 – Ван-Биссака, 43, Линделеф, 59

«Тоттенхэм»: Форстер – Лэнгле, Дайер, Ромеро – Перишич (Дэвис, 77), Хейбьерг, Скипп, Порро (Данжума, 77) – Сон (Танганга, 87), Ришарлисон (Кулушевски, 61) – Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Далот, Шоу, Линделеф, Ван-Биссака (Маласия, 71) – Эриксен (Фред, 61), Каземиро – Санчо (Марсьяль, 61), Фернандеш, Антони (Вегхорст, 71) – Рашфорд.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 18 (7) – 17 (8)

Угловые: 6 – 8

Оффсайды: 2 – 3.

ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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