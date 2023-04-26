Лунин и Реал: пять лет впустую

«Посеял неуверенность и нервозность в обороне». «Кастельянос не забил бы четыре гола, будь Куртуа в воротах». «Пропустил четыре мяча, два из которых точно мог отбить». Это выдержки из испанских СМИ об игре голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче против «Жироны», в котором «сливочные» неожиданно проиграли 2:4.

Цитаты болельщиков «Реала» из фанатских чатов в данном случае лучше не приводить: вы и без этого прекрасно понимаете, как там «пылает» в адрес украинского вратаря.

Но, если быть полностью объективным, то нужно признать, что и аргументы прессы, и претензии фанов вполне обоснованы: Андрей действительно провалил игру. В который уже раз. И сейчас, как мне кажется, уже можно говорить утвердительно о том, что украинец так и не станет первым номером «Реала». И не только потому, что Куртуа просто лучше. Причем лучше на порядок. А еще и потому, что Лунин не прогрессирует.

Лишь по одной профильной характеристике – игра на линии ворот – он может «тягаться» с Тибо. А вот в остальных – игра ногами, игра на выходах, взаимодействие с обороной, в чем мадридская пресса упрекала его после игры с «Жироной» – во всех этих игровых компонентах Лунин явно уступает отметке топового голкипера.

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Лично я очень терпеливо и уравновешенно относился к испанской карьере Лунина. То, что лучший футбольный клуб мира позарился в 2018-м на перспективного украинского голкипера – на мой взгляд, это огромнейшая удача. Для «Зари», получившей за трансфер восемь с половиной миллионов евро, для самого Андрея, для нашего футбола, в конце концов. А для «Реала» тот трансфер был одним из. Одним из сотни. Скауты присмотрели перспективного паренька, порой творящего чудеса на «ленточке», и решили прикупить. Чтобы другим не достался. И с надеждой, что из него что-то таки получится.

Понятно же, что 19-летний пацан по определению не мог рассчитывать на статус основного кипера «Мадрида». Чтобы в таком возрасте рассчитывать на основу «королевского клуба», нужно быть Касильясом. А чтобы им стать/быть, нужно просто воспитываться этом клубом. Да и, к тому же, как показывает практика, случай с Икером – это один на миллион. Потому что «Реал» в своей «галактической» истории предпочитает видеть в основе сложившихся, опытнейших голкиперов.

Посему ничего удивительного не было в том, что практически сразу же после подписания Лунина, «Реал» отдал его в аренду. Сначала в «Леганес», затем в «Вальядолид», потом в «Овьедо».

За «Вальядолид» он вообще не сыграл ни одного поединка. А в двух остальных клубах наиграл в общей сложности 25 матчей, в которых пропустил 25 мячей. Лунин, как и раньше в «Днепре-1» и «Заре», был хорош в игре на линии ворот. Он иногда брал пенальти, чем восхищал своих многочисленных украинских болельщиков, но в остальном Андрей был заурядным футболистом.

Арендные странствия его не переубедили, не переделали. Что касалось амбиций, то с этим, насколько я могу судить, у парня было все в порядке. Но вот что касалось работы над собственными стереотипами – там были серьезные проблемы. Прогрессировать Андрей не спешил. Во всяком случае, такими темпами, на которые надеялись в его клубе.

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Плюс ко всему – «Реал» в том же, 2018-м, купил у «Челси» за 35 млн евро Куртуа – уже полностью сформировавшегося, одного из лучших голкиперов современности. Понятно, что бельгийца брали на роль игрока основы. Даже при том, что Навас был в порядке. Поэтому ни при каком раскладе Лунин не мог рассчитывать на игровое время. Ну, разве что, при условии травмы/болезни Тибо.

Нужно признать, что Куртуа оказался достаточно травматичным и болезненным. И Лунин не мытьем, так катаньем, начал получать долгожданное игровое время в первой команде. Но сказать, что он использовал свой шанс, не получится при всем желании. Его неуверенная и хаотичная игра против «Жироны» лишь вскрыла наконец-то беду, показав всю глубину проблемы. Доказав, что стать основным голкипером «Реала» на постоянной основе Андрей не сможет.

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Игра под давлением, под прессингом остается до сих пор «не прокачанной» опцией для нашего вратаря. О его неумении управлять звездной защитой испанская пресса пишет регулярно. Как и об отсутствии опыта «игры либеро» – а именно такие функции сейчас должны исполнять вратари топ-команд (яркий показатель – Нойер в «Баварии»).

Ну и ко всему – Лунину все меньше удается его главная добродетель – игра в «рамке». В поединке против «Жироны» по его воротам нанесли пять ударов. Четыре из них стали результативными.

В недавнем матче Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» все три удары в створ ворот Лунина оказались пропущенными мячами. Подобное произошло и в игре Ла Лиги против «Мальорки»: один удар – один гол. Даже в матчах против более простого соперника, как, например, «Касереньо» в Кубке Испании или «Шахтера» в Лиге чемпионов, Лунин не блистал.

За все время, проведенное в «Мадриде», очень сложно припомнить по-настоящему крутой поединок в исполнении Лунина. Да, были определенные вспышки – типа отбитый пенальти в игре против «Кадиса» (самим Андреем и «привезенный»), победа в «класико» в первом круге нынешнего сезона 3:1(хотя настоящей работы у Андрея практически не было). На этом, похоже, все. Ибо в остальных случаях – либо провалы, либо посредственная оценка. Всего этого явно мало, чтобы подвинуть Куртуа в сторону.

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Сего мало и для того, чтобы считаться вторым голкипером такого клуба, как «Реал», ведь там привыкли видеть даже в резервистах топовых игроков. Того же Наваса. Или Диего Лопеса. Или Дудека. Лунин – явное исключение из правил. Увы, не самое удачное. Ведь, окромя неумения перестроиться, Андрей часто замыкается в себе со своими обидами, поочередно виня во всех своих бедах если не Зидана, то Анчелотти. С таким отношением к происходящему вряд ли станешь мудрым и великим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Поэтому, как мне кажется, Андрею не нужно в который раз испытывать судьбу, играя на ее нервах. Его контракт с «Мадридом» истекает следующим летом, и если интерес нидерландских и французских клубов не выдумка, а реальность, нужно уходить. Ради настоящей, а не мнимой карьеры. Ведь одно дело – бегать с Кубком чемпионов, не сыграв ни одного матча в плей-офф, и совсем другое – стать настоящей частью клубной футбольной команды. Да и национальной тоже, ведь при наличии мадридского глубокого резерва Лунин может навсегда потерять статус игрока сборной. Во всяком случае, именно сейчас он уступает и Трубину, и Бущану.

Но время на исправление ситуации еще есть, ведь Андрею только 24 года. «Только» – это для того, чтобы стать своим где-то в «Аяксе», перезапустив карьеру и вспомнив, что в свое время считался одним из лучших в своем ремесле.

Стать истинно стоим в «Реале» он, к сожалению, не сможет, ибо уже пять лет потрачены впустую. Вряд ли что-то изменится за последний год, отведенный по контракту с «Мадридом».