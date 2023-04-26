Лунин и Реал: пять лет впустую
Валерий Василенко констатирует очевидное: Андрею нужно уходить из «Мадрида»
«Посеял неуверенность и нервозность в обороне». «Кастельянос не забил бы четыре гола, будь Куртуа в воротах». «Пропустил четыре мяча, два из которых точно мог отбить». Это выдержки из испанских СМИ об игре голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче против «Жироны», в котором «сливочные» неожиданно проиграли 2:4.
Цитаты болельщиков «Реала» из фанатских чатов в данном случае лучше не приводить: вы и без этого прекрасно понимаете, как там «пылает» в адрес украинского вратаря.
Но, если быть полностью объективным, то нужно признать, что и аргументы прессы, и претензии фанов вполне обоснованы: Андрей действительно провалил игру. В который уже раз. И сейчас, как мне кажется, уже можно говорить утвердительно о том, что украинец так и не станет первым номером «Реала». И не только потому, что Куртуа просто лучше. Причем лучше на порядок. А еще и потому, что Лунин не прогрессирует.
Лишь по одной профильной характеристике – игра на линии ворот – он может «тягаться» с Тибо. А вот в остальных – игра ногами, игра на выходах, взаимодействие с обороной, в чем мадридская пресса упрекала его после игры с «Жироной» – во всех этих игровых компонентах Лунин явно уступает отметке топового голкипера.
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Лично я очень терпеливо и уравновешенно относился к испанской карьере Лунина. То, что лучший футбольный клуб мира позарился в 2018-м на перспективного украинского голкипера – на мой взгляд, это огромнейшая удача. Для «Зари», получившей за трансфер восемь с половиной миллионов евро, для самого Андрея, для нашего футбола, в конце концов. А для «Реала» тот трансфер был одним из. Одним из сотни. Скауты присмотрели перспективного паренька, порой творящего чудеса на «ленточке», и решили прикупить. Чтобы другим не достался. И с надеждой, что из него что-то таки получится.
Понятно же, что 19-летний пацан по определению не мог рассчитывать на статус основного кипера «Мадрида». Чтобы в таком возрасте рассчитывать на основу «королевского клуба», нужно быть Касильясом. А чтобы им стать/быть, нужно просто воспитываться этом клубом. Да и, к тому же, как показывает практика, случай с Икером – это один на миллион. Потому что «Реал» в своей «галактической» истории предпочитает видеть в основе сложившихся, опытнейших голкиперов.
Посему ничего удивительного не было в том, что практически сразу же после подписания Лунина, «Реал» отдал его в аренду. Сначала в «Леганес», затем в «Вальядолид», потом в «Овьедо».
За «Вальядолид» он вообще не сыграл ни одного поединка. А в двух остальных клубах наиграл в общей сложности 25 матчей, в которых пропустил 25 мячей. Лунин, как и раньше в «Днепре-1» и «Заре», был хорош в игре на линии ворот. Он иногда брал пенальти, чем восхищал своих многочисленных украинских болельщиков, но в остальном Андрей был заурядным футболистом.
Арендные странствия его не переубедили, не переделали. Что касалось амбиций, то с этим, насколько я могу судить, у парня было все в порядке. Но вот что касалось работы над собственными стереотипами – там были серьезные проблемы. Прогрессировать Андрей не спешил. Во всяком случае, такими темпами, на которые надеялись в его клубе.
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Плюс ко всему – «Реал» в том же, 2018-м, купил у «Челси» за 35 млн евро Куртуа – уже полностью сформировавшегося, одного из лучших голкиперов современности. Понятно, что бельгийца брали на роль игрока основы. Даже при том, что Навас был в порядке. Поэтому ни при каком раскладе Лунин не мог рассчитывать на игровое время. Ну, разве что, при условии травмы/болезни Тибо.
Нужно признать, что Куртуа оказался достаточно травматичным и болезненным. И Лунин не мытьем, так катаньем, начал получать долгожданное игровое время в первой команде. Но сказать, что он использовал свой шанс, не получится при всем желании. Его неуверенная и хаотичная игра против «Жироны» лишь вскрыла наконец-то беду, показав всю глубину проблемы. Доказав, что стать основным голкипером «Реала» на постоянной основе Андрей не сможет.
Игра под давлением, под прессингом остается до сих пор «не прокачанной» опцией для нашего вратаря. О его неумении управлять звездной защитой испанская пресса пишет регулярно. Как и об отсутствии опыта «игры либеро» – а именно такие функции сейчас должны исполнять вратари топ-команд (яркий показатель – Нойер в «Баварии»).
Ну и ко всему – Лунину все меньше удается его главная добродетель – игра в «рамке». В поединке против «Жироны» по его воротам нанесли пять ударов. Четыре из них стали результативными.
В недавнем матче Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» все три удары в створ ворот Лунина оказались пропущенными мячами. Подобное произошло и в игре Ла Лиги против «Мальорки»: один удар – один гол. Даже в матчах против более простого соперника, как, например, «Касереньо» в Кубке Испании или «Шахтера» в Лиге чемпионов, Лунин не блистал.
За все время, проведенное в «Мадриде», очень сложно припомнить по-настоящему крутой поединок в исполнении Лунина. Да, были определенные вспышки – типа отбитый пенальти в игре против «Кадиса» (самим Андреем и «привезенный»), победа в «класико» в первом круге нынешнего сезона 3:1(хотя настоящей работы у Андрея практически не было). На этом, похоже, все. Ибо в остальных случаях – либо провалы, либо посредственная оценка. Всего этого явно мало, чтобы подвинуть Куртуа в сторону.
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Сего мало и для того, чтобы считаться вторым голкипером такого клуба, как «Реал», ведь там привыкли видеть даже в резервистах топовых игроков. Того же Наваса. Или Диего Лопеса. Или Дудека. Лунин – явное исключение из правил. Увы, не самое удачное. Ведь, окромя неумения перестроиться, Андрей часто замыкается в себе со своими обидами, поочередно виня во всех своих бедах если не Зидана, то Анчелотти. С таким отношением к происходящему вряд ли станешь мудрым и великим.
Поэтому, как мне кажется, Андрею не нужно в который раз испытывать судьбу, играя на ее нервах. Его контракт с «Мадридом» истекает следующим летом, и если интерес нидерландских и французских клубов не выдумка, а реальность, нужно уходить. Ради настоящей, а не мнимой карьеры. Ведь одно дело – бегать с Кубком чемпионов, не сыграв ни одного матча в плей-офф, и совсем другое – стать настоящей частью клубной футбольной команды. Да и национальной тоже, ведь при наличии мадридского глубокого резерва Лунин может навсегда потерять статус игрока сборной. Во всяком случае, именно сейчас он уступает и Трубину, и Бущану.
Но время на исправление ситуации еще есть, ведь Андрею только 24 года. «Только» – это для того, чтобы стать своим где-то в «Аяксе», перезапустив карьеру и вспомнив, что в свое время считался одним из лучших в своем ремесле.
Стать истинно стоим в «Реале» он, к сожалению, не сможет, ибо уже пять лет потрачены впустую. Вряд ли что-то изменится за последний год, отведенный по контракту с «Мадридом».
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ахахах, смешная претензия.
ни в одном из голов Лунин не виноват. Просто команда провалила игру и нашли крайнего.
не Кравахаля, Милитао и Крооса с Модричем, а Лунина. Это логично ))