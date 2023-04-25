Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал

В стартовом поединке 31 тура испанской Ла Лиги встретились «Жирона» и мадридский «Реал». Это противостояние привлекало внимание украинских болельщиков, ведь в составах команд вышли наши соотечественники: Андрей Лунин защищал ворота «галактикос», а Виктор Цыганков занял место в полузащите хозяев поля.

«Жирона» является неудобным соперником для мадридского клуба, что «бело-красные» наглядно продемонстрировали в сегодняшнем поединке. «Галактикос» сразу завладели преимуществом, но сами пропустили быстрый гол. Гутьеррес сделал ювелирный навес на голову Кастельяносу, который не промахнулся. А в середине первого тайма тот же Кастельянос выиграл позиционную борьбу у Милитао и низовым ударом переиграл Лунина.

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Гости долго контролировали мяч, пытаясь вскрыть насыщенную оборону соперников. И отыграть один гол сумел Винисиус, который откликнулся на заброс от Асенсио. Но сразу после перерыва гостей ждала еще одна неприятность. Прострел Коуту точным ударом замкнул Кастельянос. Более того, в середине второй половины встречи «бело-красные» довели счет до разгрома. После навеса Рикельме полет мяча подкорректировал рикошет, и Кастельянос переправил снаряд в ворота, оформив покер в поединке.

На 72-й минуте поле покинул Цыганков, которого заменил тренерский штаб «Жироны». Полузащитник сборной Украины, хоть и не отметился результативными действиями, неплохо разгонял контратаки своей команды. И все же, «Реал» сумел избежать разгромного поражения: в конце встречи Винисиус ассистировал Васкесу.

Чемпионат Испании. 31 тур.

«Жирона» – «Реал» – 4:2

Кастельянос (12, 24, 46, 62) – Винисиус (34), Васкес (85)

Мартинес (43) – Винисиус (36), Милитао (65)

«Жирона»: Гассанига, Мартинес, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Эрнандес, 89), Коуту, Ромеу, И.Мартин (Артеро, 92), Рикельме (Рейниер, 89), Цыганков (Валери, 72), Кастельянос (Стуани, 72)

«Реал»: Лунин, Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Рюдигер, Начо (Камавинга, 52), Вальверде, Кроос, Модрич (Тчуамени, 64), Асенсио, Родриго (Диас, 79), Винисиус

Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Стадион «Мунисиполь де Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА