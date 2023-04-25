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  4. Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Чемпионат Испании
Жирона
25.04.2023 20:30 – FT 4 : 2
Реал Мадрид
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Испания
25 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:03
3543
24

Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал

«Бело-красные» шокировали «галактикос» на своем поле

25 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:03
3543
24
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом поединке 31 тура испанской Ла Лиги встретились «Жирона» и мадридский «Реал». Это противостояние привлекало внимание украинских болельщиков, ведь в составах команд вышли наши соотечественники: Андрей Лунин защищал ворота «галактикос», а Виктор Цыганков занял место в полузащите хозяев поля.

«Жирона» является неудобным соперником для мадридского клуба, что «бело-красные» наглядно продемонстрировали в сегодняшнем поединке. «Галактикос» сразу завладели преимуществом, но сами пропустили быстрый гол. Гутьеррес сделал ювелирный навес на голову Кастельяносу, который не промахнулся. А в середине первого тайма тот же Кастельянос выиграл позиционную борьбу у Милитао и низовым ударом переиграл Лунина.

Getty Images/Global Images Ukraine

Гости долго контролировали мяч, пытаясь вскрыть насыщенную оборону соперников. И отыграть один гол сумел Винисиус, который откликнулся на заброс от Асенсио. Но сразу после перерыва гостей ждала еще одна неприятность. Прострел Коуту точным ударом замкнул Кастельянос. Более того, в середине второй половины встречи «бело-красные» довели счет до разгрома. После навеса Рикельме полет мяча подкорректировал рикошет, и Кастельянос переправил снаряд в ворота, оформив покер в поединке.

На 72-й минуте поле покинул Цыганков, которого заменил тренерский штаб «Жироны». Полузащитник сборной Украины, хоть и не отметился результативными действиями, неплохо разгонял контратаки своей команды. И все же, «Реал» сумел избежать разгромного поражения: в конце встречи Винисиус ассистировал Васкесу.

Чемпионат Испании. 31 тур.

«Жирона» – «Реал» – 4:2

Кастельянос (12, 24, 46, 62) – Винисиус (34), Васкес (85)

Мартинес (43) – Винисиус (36), Милитао (65)

«Жирона»: Гассанига, Мартинес, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Эрнандес, 89), Коуту, Ромеу, И.Мартин (Артеро, 92), Рикельме (Рейниер, 89), Цыганков (Валери, 72), Кастельянос (Стуани, 72)

«Реал»: Лунин, Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Рюдигер, Начо (Камавинга, 52), Вальверде, Кроос, Модрич (Тчуамени, 64), Асенсио, Родриго (Диас, 79), Винисиус

Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Стадион «Мунисиполь де Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Жирона - Реал отчеты Виктор Цыганков Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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Вітаю Віктора та його команду Мега матч
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+14
Саша Денисов
Жирона стає своєю в Україні. З перемогою Вікторе!
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+10
odiniznashih
Нулячий был Реал - защита не работала а атака не справлялась с задачей.
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+7
KOT
Шикарний матч.(Судя весь матч жалів Вінісіуса не давав червону)
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+7
Макс Максов
А Жирона дуже симпатичний клуб! Лунін знову попав під роздачу... А Циганков в порядку!
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+5
Умник
Жирона крутая
Ответить
+5
GloryUkraine
Луніна зроблять крайнім. Без варіантів.
Ответить
+5
Показать Скрыть 6 ответов
luceorius
 Молодець Циганков, мало того, що добре грав, так ще й примудрився навіть асистом не образити земляка.
Ответить
+3
Burevestnik
Реал без Бенземи - це ніщо  
Ответить
+3
Cruijff
В другому голі Луніну могло пощастити відбити, могло не пощастити. 
Також, в останньому він абсолютно ніяк не зіграв, решта два не його. 
Ответить
0
Crimea
На місці Костельяноса, я б швиденько встиг зіграти в казино сьогодні! Такого фартового дня може вже в житті не трапитись)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex AS
Ой, давайте объективно, даже если б Лунин вытянул этот матч, то все равно не играл бы дальше пока есть основной, а так мб быстрее свалит куда-то да и проявит себя 
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-1
Mr Voevudskiy
Больше Андрюшка играть не будет)
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-1
Springfield
Жирона это Каталония! Как и Барселона.  Так что....В 2019 Реал даже дома им проиграл, а в 2022  в Мадриде было 1:1.
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Лунін пакуй чемодани
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-4
New Zealander
Циган і Лунін нулячі були
Ответить
-13
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