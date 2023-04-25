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Чемпионат Испании
Жирона
25.04.2023 20:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
25 апреля 2023, 11:19 |
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0

Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 31 тура чемпионата Испании

25 апреля 2023, 11:19 |
88
0
Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 апреля, состоится поединок 31 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Реал». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 11 очков. В предыдущем туре «галактикос» обыграли «Сельту» со счетом 2:0. «Жирона» идет на 11-й позиции. В своем прошлом поединке «бело-красные» проиграли «Вальядолиду» – 0:1. «Жирона» является довольно неудобным соперником для испанского гранда. В первом круге дуэль этих команд завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев поля ожидаем выход на поле украинца Виктора Цыганкова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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