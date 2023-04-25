Во вторник, 25 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» обыграла «Реал» (4:2).

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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Валентинос Кастельянос оформил покер, забив 4 гола Андрею Лунину. Это первый покер в ворота «Реала» в Ла Лиге в XXI столетии. Такого не удавалось даже Лионелю Месси.

Ла Лига. 31-й тур, 25 апреля

Жирона – Реал Мадрид – 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 – Винисиус Жуниор, 36, Лукас Васкес, 85

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кастельянос, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Кастельянос, 24 мин.

ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 34 мин.

ГОЛ! 3:1. Кастельянос, 46 мин.

ГОЛ! 4:1. Кастельянос, 62 мин.

ГОЛ! 4:2. Лукас Васкес, 85 мин.