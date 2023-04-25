Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
25.04.2023 20:30 – FT 4 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 апреля 2023, 22:25 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:03
5575
3

Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча

С первых минут на поле вышли украинцы – Виктор Цыганков и Андрей Лунин

25 апреля 2023, 22:25 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:03
5575
3
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» обыграла «Реал» (4:2).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Валентинос Кастельянос оформил покер, забив 4 гола Андрею Лунину. Это первый покер в ворота «Реала» в Ла Лиге в XXI столетии. Такого не удавалось даже Лионелю Месси.

Ла Лига. 31-й тур, 25 апреля

Жирона – Реал Мадрид – 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 – Винисиус Жуниор, 36, Лукас Васкес, 85

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кастельянос, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Кастельянос, 24 мин.

ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 34 мин.

ГОЛ! 3:1. Кастельянос, 46 мин.

ГОЛ! 4:1. Кастельянос, 62 мин.

ГОЛ! 4:2. Лукас Васкес, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
По теме:
«Вечер мечты». КАСТЕЛЬЯНОС – о покере в ворота Реала
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Кастельянос – первый за 76 лет автор покера в ворота Реала в Ла Лиге
Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Андрей Лунин видео голов и обзор Валентин Кастельянос Жирона - Реал Винисиус Жуниор Лукас Васкес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
Война | 25 апреля 2023, 13:45 0
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера

Семья Михаила Костенко просит помочь найти мужчину

Довбик о трансфере: «Турция не интересует, интересует чемпионат топ-5»
Футбол | 25 апреля 2023, 18:57 10
Довбик о трансфере: «Турция не интересует, интересует чемпионат топ-5»
Довбик о трансфере: «Турция не интересует, интересует чемпионат топ-5»

В Турцию игрок не хочет

Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Бокс | 25.04.2023, 18:11
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
ВИДЕО. Винисиус Жуниор отквитал один гол для Реала в игре с Жироной
Футбол | 25.04.2023, 21:30
ВИДЕО. Винисиус Жуниор отквитал один гол для Реала в игре с Жироной
ВИДЕО. Винисиус Жуниор отквитал один гол для Реала в игре с Жироной
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
Футбол | 25.04.2023, 21:55
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Як думаєте Циганков ще буде грати чи після цього матчу вже будуть Стуані награвати? 
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
23.04.2023, 18:29 24
Хоккей
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 39
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
24.04.2023, 20:15 88
Футбол
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
25.04.2023, 13:20 29
Футбол
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
23.04.2023, 22:35 3
Футбол
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
23.04.2023, 18:55
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности