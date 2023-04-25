Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал хорошо играл в обороне»
Тренер «Реала» – о поражении от «Жироны»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение 2:4 от «Жироны» в 31-м туре Ла Лиги:
«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли пространство для контратак.
С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они забили два первых гола после двух моментов.
Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессии в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства.
Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться».
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