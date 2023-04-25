Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал хорошо играл в обороне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение 2:4 от «Жироны» в 31-м туре Ла Лиги:

«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли пространство для контратак.

С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они забили два первых гола после двух моментов.

Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессии в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства.

Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться».