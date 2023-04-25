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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал хорошо играл в обороне»
Испания
25 апреля 2023, 23:54 |
1003
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал хорошо играл в обороне»

Тренер «Реала» – о поражении от «Жироны»

25 апреля 2023, 23:54 |
1003
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал хорошо играл в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение 2:4 от «Жироны» в 31-м туре Ла Лиги:

«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли пространство для контратак.

С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они забили два первых гола после двух моментов.

Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессии в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства.

Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Жирона - Реал Ла Лига
Источник Marca
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Комментарии 2
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Zdolaemo
Не просто хорошо , а восхитительно ! Поздравляю Барселону с победой в ЛаЛиге ! 
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+3
Prokop
зіграли майже на ''нуль'' 
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0
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