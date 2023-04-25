25 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Жирона

Клуб вернулся в Примеру. Это 2-я попытка закрепиться в элитном дивизионе. Предыдущая продлилась пару лет. Только прошлым летом, выиграв стыковые поединки, жирондинцы снова пробились в Ла Лигу. И отлично проявили себя на этом уровне. Изначально Мичела Санчеса и его подопечные рассматривались как андердог, но на данный момент достаточно уверенно держатся в середине таблицы. Виктор Цыганков (экс-капитан киевского Динамо окончательно закрепился как игрок основы и много забивает и раздает передачи) и компания активно набирают очки. Они смогли даже с Барселоной сыграть вничью, а у аутсайдеров, Эспаньола и Эльче, выигрывали. Тем неожиданные 0:1 с Вальядолидом, при всей мотивации пуселанос.

Реал (Мадрид)

Команда переключает львиную часть своего внимания на финальной части сезона на еврокубки. В Лиге чемпионов стоит задача повторить прошлогодний успех. И в этот раз плей-офф галактикос проходит более уверенно. Сначала разбили Ливерпуль, причем уже на Энфилде добились победы со счетом 5:2. А четвертьфинальный раунд начинался с гроссмейстерских 2:0 дома с Челси. На прошлой неделе в Лондоне повторили этот счет. При этом на внутренней арене есть 1 турнирная задача: победить в финале кубка Осасуну. И 4:0 в ответном поединке раунда 1/2, на поле Барселоны, стали украшением весны. Впрочем, и в Примере появилась новая интрига. Атлетико серией побед приблизился к соседу, и претендует на 2-е место. На активность соседа получилось ответить, выиграв у Кадиса, а потом - и у Сельты.

Статистика личных встреч

В 2019-м году, перед вылетом из Примеры, Жирона ухитрилась выиграть в Мадриде. А в октябре, вернувшись туда, оформили 1:1 в Мадриде.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что новичок из Каталонии остановит своего соперника из столицы. Рекомендуем ставить на Реал при форе -1 гол c коэффициентом - 1,96.