Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал договорился о первом летнем трансфере. Это победитель Лиги чемпионов
Испания
16 февраля 2025, 11:42 |
1747
1

Реал договорился о первом летнем трансфере. Это победитель Лиги чемпионов

Мадридский клуб вернет из «Жироны» Мигеля Гутьерреса

16 февраля 2025, 11:42 |
1747
1
Реал договорился о первом летнем трансфере. Это победитель Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским левым защитником каталонской «Жироны» Мигелем Гутьерресом, сообщает издание El Gol Digital.

Более того, по информации источника, «сливочные» уже договорились о подписании 23-летнего футболиста. Королевский клуб заплатит за него 8 миллионов евро - именно такая сумма обратного выкупа была прописана в соглашении, когда «Реал» продавал игрока в «Жирону».

Мигель Гутьеррес является воспитанником мадридского клуба, но за первую команду «Реала» провел лишь 10 матчей, отметившись 2 голевыми передачами. В 2022 году он вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

В сезоне 2024/24 Мигель Гутьеррес провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, как «Реал» планирует потратить деньги, заработанные с продажи Винисиуса Жуниора.

По теме:
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»
Стало известно, сколько Рух получил за трансферы лидеров в Карпаты
Беллингем отреагировал на скандальное удаление в матче с Осасуной в Ла Лиге
Мигель Гутьеррес Реал Мадрид Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Футбол | 16 февраля 2025, 08:49 15
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер

Тренер может использовать украинца в нападении

У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
Бокс | 15 февраля 2025, 21:16 5
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом

Денис получил травму

Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы
Футбол | 16.02.2025, 11:13
Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы
Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Футбол | 15.02.2025, 21:31
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Футбол | 15.02.2025, 21:39
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
232121
Реал вже задовбав своїми покупками..., вже і так накупували зірок, а толку, то то команди єдиної не має...., а може Анчелотті прийшла пора на відпочинок??? ⚽⚽⚽
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
14.02.2025, 22:51 23
Футбол
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
14.02.2025, 11:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем