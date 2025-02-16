Реал договорился о первом летнем трансфере. Это победитель Лиги чемпионов
Мадридский клуб вернет из «Жироны» Мигеля Гутьерреса
Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским левым защитником каталонской «Жироны» Мигелем Гутьерресом, сообщает издание El Gol Digital.
Более того, по информации источника, «сливочные» уже договорились о подписании 23-летнего футболиста. Королевский клуб заплатит за него 8 миллионов евро - именно такая сумма обратного выкупа была прописана в соглашении, когда «Реал» продавал игрока в «Жирону».
Мигель Гутьеррес является воспитанником мадридского клуба, но за первую команду «Реала» провел лишь 10 матчей, отметившись 2 голевыми передачами. В 2022 году он вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
В сезоне 2024/24 Мигель Гутьеррес провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, как «Реал» планирует потратить деньги, заработанные с продажи Винисиуса Жуниора.
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