Беллингем отреагировал на скандальное удаление в матче с Осасуной в Ла Лиге

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на свое скандальное удаление в матче против «Осасуны» в Ла Лиге (1:1), которое стоило «сливочным» победного результата.

«Мы не можем изменить результат матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-либо изменения.

Вы должны понимать, что когда игроки находятся на поле, есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут одержать верх над вами, но иногда это может привести к отрицательному результату. Такие инциденты подвергают сомнению качество судейства в Испании», – заявил Беллингем.

Ранее сообщалось, что Джуда могут дисквалифицировать на длительный срок.