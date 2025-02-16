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  4. Беллингем отреагировал на скандальное удаление в матче с Осасуной в Ла Лиге
Испания
16 февраля 2025, 08:42 |
2123
1

Беллингем отреагировал на скандальное удаление в матче с Осасуной в Ла Лиге

Полузащитник пожаловался на судейство в Ла Лиге

16 февраля 2025, 08:42 |
2123
1
Беллингем отреагировал на скандальное удаление в матче с Осасуной в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на свое скандальное удаление в матче против «Осасуны» в Ла Лиге (1:1), которое стоило «сливочным» победного результата.

«Мы не можем изменить результат матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-либо изменения.

Вы должны понимать, что когда игроки находятся на поле, есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут одержать верх над вами, но иногда это может привести к отрицательному результату. Такие инциденты подвергают сомнению качество судейства в Испании», – заявил Беллингем.

Ранее сообщалось, что Джуда могут дисквалифицировать на длительный срок.

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Джуд Беллингем удаление (красная карточка) Реал Мадрид Осасуна - Реал Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
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Роман Роизин
Fuck you Belingem
Sorry i mean fuck off....
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