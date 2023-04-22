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  4. Руне второй год подряд вышел в финал турнира ATP в Мюнхене
ATP
22 апреля 2023, 18:44 |
166
0

Руне второй год подряд вышел в финал турнира ATP в Мюнхене

В прошлом году Хольгер на этих кортах добыл дебютный титул

22 апреля 2023, 18:44 |
166
0
Руне второй год подряд вышел в финал турнира ATP в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

22 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира серии ATP 250 в Мюнхене.

Действующий чемпион турнира Хольгер Руне обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла и стал на шаг ближе к защите титула.

Во втором полуфинале Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов переиграл десятую ракетку мира Тейлора Фритца.

Мюнхен. 1/2 финала

Хольгер Руне [1] – Кристофер О'Коннелл – 6:3, 6:2
Ботик ван де Зандсхулп [4] – Тейлор Фритц [2] – 6:4, 7:6(2)

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ATP Мюнхен Хольгер Руне Кристофер О'Коннелл Ботик ван де Зандсхулп Тейлор Фритц
Источник Sport.ua
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