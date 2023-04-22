Руне второй год подряд вышел в финал турнира ATP в Мюнхене
В прошлом году Хольгер на этих кортах добыл дебютный титул
22 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира серии ATP 250 в Мюнхене.
Действующий чемпион турнира Хольгер Руне обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла и стал на шаг ближе к защите титула.
Во втором полуфинале Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов переиграл десятую ракетку мира Тейлора Фритца.
Мюнхен. 1/2 финала
Хольгер Руне [1] – Кристофер О'Коннелл – 6:3, 6:2
Ботик ван де Зандсхулп [4] – Тейлор Фритц [2] – 6:4, 7:6(2)
WELCOME TO THE FINAL 🎉 @holgerrune2003 #bmwopenbyamex pic.twitter.com/4mm9kcDpYn— BMW Open by American Express (@BMWOpen23) April 22, 2023
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