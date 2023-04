Руне второй год подряд вышел в финал турнира ATP в Мюнхене

22 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира серии ATP 250 в Мюнхене.

Действующий чемпион турнира Хольгер Руне обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла и стал на шаг ближе к защите титула.

Во втором полуфинале Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов переиграл десятую ракетку мира Тейлора Фритца.

Мюнхен. 1/2 финала

Хольгер Руне [1] – Кристофер О'Коннелл – 6:3, 6:2

Ботик ван де Зандсхулп [4] – Тейлор Фритц [2] – 6:4, 7:6(2)

WELCOME TO THE FINAL 🎉 @holgerrune2003 #bmwopenbyamex pic.twitter.com/4mm9kcDpYn