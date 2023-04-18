ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус
На старте топ-поединка не включили гимн Лиги чемпионов
Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.
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Перед тем, как поединок начался, игроки вышли на поле и выстроились в традиционную «линейку». Обычно в этот момент включается гимн Лиги чемпионов, но не в этот раз.
Одна из вероятных причин – неполадки с аудиосистемой на стадионе.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи «Челси» – «Реал».
ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус
I am actually frustrated that they forgot to put the champions league anthem on 🥺 pic.twitter.com/dchfUASHvY— IA (@ayta_n_) April 18, 2023
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