ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

Перед тем, как поединок начался, игроки вышли на поле и выстроились в традиционную «линейку». Обычно в этот момент включается гимн Лиги чемпионов, но не в этот раз.

Одна из вероятных причин – неполадки с аудиосистемой на стадионе.

I am actually frustrated that they forgot to put the champions league anthem on 🥺 pic.twitter.com/dchfUASHvY