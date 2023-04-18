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  4. ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 23:26 |
1765
0

ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус

На старте топ-поединка не включили гимн Лиги чемпионов

18 апреля 2023, 23:26 |
1765
0
ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед тем, как поединок начался, игроки вышли на поле и выстроились в традиционную «линейку». Обычно в этот момент включается гимн Лиги чемпионов, но не в этот раз.

Одна из вероятных причин – неполадки с аудиосистемой на стадионе.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи «Челси» – «Реал».

ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус

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Челси Реал Мадрид Челси - Реал видео Лига чемпионов гимн
Источник Sport.ua
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