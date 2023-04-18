Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Челси – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» на пути в четвертьфинал нынешней кампании убрал со своего пути на стадии 1/8 финала «Боруссию» из Дортмунда. В Германии «пенсионеры» проиграли со счетом 0:1, а в ответной игре дома взяли реванш - 2:0.

Мадридский «Реал» в 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов отметился двумя победами над «Ливерпулем». В Англии испанский гранд одержал комфортную крупную победу со счетом 5:2, после чего закрепил ее на своем поле минимальным выигрышем – 1:0.

Челси – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция