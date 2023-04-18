Это был супершанс. Жиру не забил пенальти для Милана. Впервые за 10,5 лет
Пенальти на 22-й минуте: Алекс Мерет прыгнул в нужный угол и отбил мяч
Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).
На 22-й минуте Милан упустил супершанс. Оливье Жиру не забил пенальти в ворота «Наполи».
Голкипер хозяев поля Алекс Мерет прыгнул в нужный угол и отбил мяч (счет 0:0 в первом тайме второго матча).
Интересно, что Оливье Жиру не реализовал пенальти впервые за 10,5 лет. 26 сентября 2012 года он не смог забить 11-метровый за «Арсенал» в матче против «Ковентри» в Кубке английской лиги.
What a let off for Mario Rui after Napoli’s complete & utter dominance of the second leg tonight against Milan.— Sacha Pisani (@Sachk0) April 18, 2023
Under siege, Giroud’s penalty saved by Meret. Huge!#UCL #NapoliMilan
pic.twitter.com/i6hbSAevp5
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