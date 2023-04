Это был супершанс. Жиру не забил пенальти для Милана. Впервые за 10,5 лет

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

На 22-й минуте Милан упустил супершанс. Оливье Жиру не забил пенальти в ворота «Наполи».

Голкипер хозяев поля Алекс Мерет прыгнул в нужный угол и отбил мяч (счет 0:0 в первом тайме второго матча).

Интересно, что Оливье Жиру не реализовал пенальти впервые за 10,5 лет. 26 сентября 2012 года он не смог забить 11-метровый за «Арсенал» в матче против «Ковентри» в Кубке английской лиги.

What a let off for Mario Rui after Napoli’s complete & utter dominance of the second leg tonight against Milan.



Under siege, Giroud’s penalty saved by Meret. Huge!#UCL #NapoliMilan



pic.twitter.com/i6hbSAevp5