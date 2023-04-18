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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 22:29 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:02
2194
0

Это был супершанс. Жиру не забил пенальти для Милана. Впервые за 10,5 лет

Пенальти на 22-й минуте: Алекс Мерет прыгнул в нужный угол и отбил мяч

18 апреля 2023, 22:29 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:02
2194
0
Это был супершанс. Жиру не забил пенальти для Милана. Впервые за 10,5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

На 22-й минуте Милан упустил супершанс. Оливье Жиру не забил пенальти в ворота «Наполи».

Голкипер хозяев поля Алекс Мерет прыгнул в нужный угол и отбил мяч (счет 0:0 в первом тайме второго матча).

Интересно, что Оливье Жиру не реализовал пенальти впервые за 10,5 лет. 26 сентября 2012 года он не смог забить 11-метровый за «Арсенал» в матче против «Ковентри» в Кубке английской лиги.

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Милан Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи - Милан Алекс Мерет Оливье Жиру пенальти
Источник Sport.ua
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