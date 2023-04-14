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14 апреля 2023, 23:03 | Обновлено 14 апреля 2023, 23:18
1464
2

Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче

Команда Сергея Реброва добыла тяжелую победу, играя большую часть матча в меньшинстве

14 апреля 2023, 23:03 | Обновлено 14 апреля 2023, 23:18
1464
2
Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

14 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка ОАЭ, в котором «Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва минимально обыграл «Аль-Васл» (1:0).

Встреча завершилась минимальной победой команды Реброва, которая с 29-й до 86-й минуты играла в меньшинстве.

Отметим, что на 23-й минуте украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, стал одним из героев курьезного момента с единственным взятием ворот в этой встрече. Его заменили на 67-й минуте.

По сумме двух матчей «Аль-Айн» пробился в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния «Аль-Шарджа» – «Аджман».

Кубок ОАЭ. Полуфинал

«Аль-Айн» – «Аль-Васл» – 1:0 (первый матч 0:0)
Гол: Эрик (23)

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Васл Аль-Айн
Источник Sport.ua
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ВИКТОР АНДРУЩИК
Боже,яка це каліч. Ще впало,пенальті хотіло.
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-4
Kain_X_Rain
Відніс мяча на центр поля)Приняв участь)
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-4
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