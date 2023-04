Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче

14 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка ОАЭ, в котором «Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва минимально обыграл «Аль-Васл» (1:0).

Встреча завершилась минимальной победой команды Реброва, которая с 29-й до 86-й минуты играла в меньшинстве.

Отметим, что на 23-й минуте украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, стал одним из героев курьезного момента с единственным взятием ворот в этой встрече. Его заменили на 67-й минуте.

По сумме двух матчей «Аль-Айн» пробился в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния «Аль-Шарджа» – «Аджман».

Кубок ОАЭ. Полуфинал

«Аль-Айн» – «Аль-Васл» – 1:0 (первый матч 0:0)

Гол: Эрик (23)

We are on the Final 🏆



Final Whistle, @alainfcae 1 and Al Wasl 0#alainclub pic.twitter.com/x5wBWhyBr9