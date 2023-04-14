ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ

14 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка ОАЭ, в котором «Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва играет с «Аль-Васлом».

На 23-й минуте украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, стал одним из героев момента с первым взятием ворот в этой встрече. 33-летний украинец пытался пробить по воротам «Аль-Васла» пяткой, но у него получилась скидка на партнера, который вколотил мяч в сетку ворот соперников.

На 67-й минуте Ярмоленко был заменен.

К сожалению для Реброва, его команда осталась в меньшинстве на 29-й минуте, был удален вратарь.

Отметим, что первая встреча завершилась со счетом 0:0.