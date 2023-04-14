Забитцер назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник клуба АПЛ «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, то есть – первых встреч 1/4 финала турнира.

29-летний австрийский хавбек отметился двумя голами в домашней игре «красных дьяволов» с «Севильей» (2:2).

В голосовании, которое проводила пресс-служба УЕФА, Забитцер опередил Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифаса («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).