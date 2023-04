Забитцер назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник клуба АПЛ «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, то есть – первых встреч 1/4 финала турнира.

29-летний австрийский хавбек отметился двумя голами в домашней игре «красных дьяволов» с «Севильей» (2:2).

В голосовании, которое проводила пресс-служба УЕФА, Забитцер опередил Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифаса («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

⚽️ Scored two goals

👊 Dominated the midfield

🥇 Wins Player of the Week



🔴 Marcel Sabitzer 👏@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL pic.twitter.com/mfQOknqVvO