Забитцер назван лучшим игроком недели в Лиге Европы
Игрок «Ман Юнайтед» удостоен признания
Полузащитник клуба АПЛ «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, то есть – первых встреч 1/4 финала турнира.
29-летний австрийский хавбек отметился двумя голами в домашней игре «красных дьяволов» с «Севильей» (2:2).
В голосовании, которое проводила пресс-служба УЕФА, Забитцер опередил Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифаса («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).
⚽️ Scored two goals— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 14, 2023
👊 Dominated the midfield
🥇 Wins Player of the Week
🔴 Marcel Sabitzer 👏@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL pic.twitter.com/mfQOknqVvO
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