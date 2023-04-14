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  4. Забитцер назван лучшим игроком недели в Лиге Европы
Лига Европы
14 апреля 2023, 17:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 17:38
109
0

Забитцер назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

Игрок «Ман Юнайтед» удостоен признания

14 апреля 2023, 17:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 17:38
109
0
Забитцер назван лучшим игроком недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Полузащитник клуба АПЛ «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, то есть – первых встреч 1/4 финала турнира.

29-летний австрийский хавбек отметился двумя голами в домашней игре «красных дьяволов» с «Севильей» (2:2).

В голосовании, которое проводила пресс-служба УЕФА, Забитцер опередил Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифаса («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

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Марсель Забитцер Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник УЕФА
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