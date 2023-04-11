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ATP
11 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 22:00
699
0

Джокович не без проблем обыграл россиянина на старте Мастерса в Монте-Карло

Первая ракетка мира в двух сетах выиграл у Ивана Гахова, который выступает под нейтральным флагом

11 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 22:00
699
0
Джокович не без проблем обыграл россиянина на старте Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на первом грунтовом Мастерсе сезона в Монте-Карло (Монако).

В 1/16 финала соревнований сербский теннисист в двух сетах обыграл Ивана Гахова (АТР 198), который выступает под нейтральным флагом. Матч длился 1 час и 48 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Иван Гахов [Q] – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Джокович проигрывал с брейком (3:4*), однако смог вернуться в игру и дожать соперника.

В 1/8 финала турнира в Монте-Карло Новак сыграет с победителем итальянского дерби Люка Нарди – Лоренцо Музетти.

Отметим, что за свою карьеру Джокович дважды выигрывал титул на Мастерсе в Монако. Последний раз он брал трофей на этих кортах в 2015 году.

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Иван Гахов Новак Джокович ATP Монте-Карло
Источник Sport.ua
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