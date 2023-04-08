Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Первые сеяные Пегула и Жабер продолжают борьбу за трофей
В ночь на 8 апреля состоялись четвертьфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США).
Первая сеяная Джессика Пегула в двух сетах выиграла у Паулы Бадосы. В полуфинале американка встретится с Белиндой Бенчич.
Обидчица украинки Леси Цуренко Онс Жабер на отказе прошла Анну Калинскую, которая в первом раунде соревнований выиграла у Ангелины Калининой. Отметим, что Жабер посеяна под вторым номером.
Чарльстон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Паула Бадоса [12] – 6:3, 7:6 (8:6)
Белинда Бенчич [4] – Екатерина Александрова [7] – 6:3, 6:3
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз [9] – Дарья Касаткина [3] – 7:6 (7:5), 4:6, 2:6
Анна Калинская – Онс Жабер [2] – 0:6, 1:4, RET., Калинская
Чарльстон. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Белинда Бенчич [4]
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина [3] –Онс Жабер [2]
A high quality semifinal lineup awaits with the top four seeds facing off in Charleston!— wta (@WTA) April 8, 2023
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