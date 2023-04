Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне

В ночь на 8 апреля состоялись четвертьфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

Первая сеяная Джессика Пегула в двух сетах выиграла у Паулы Бадосы. В полуфинале американка встретится с Белиндой Бенчич.

Обидчица украинки Леси Цуренко Онс Жабер на отказе прошла Анну Калинскую, которая в первом раунде соревнований выиграла у Ангелины Калининой. Отметим, что Жабер посеяна под вторым номером.

Чарльстон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Паула Бадоса [12] – 6:3, 7:6 (8:6)

Белинда Бенчич [4] – Екатерина Александрова [7] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [9] – Дарья Касаткина [3] – 7:6 (7:5), 4:6, 2:6

Анна Калинская – Онс Жабер [2] – 0:6, 1:4, RET., Калинская

Чарльстон. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Белинда Бенчич [4]

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [3] – Онс Жабер [2]

A high quality semifinal lineup awaits with the top four seeds facing off in Charleston!



Make your vote in the poll below ⬇️@FanDuel | @CharlestonOpen pic.twitter.com/L89Z7sSOfc