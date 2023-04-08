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WTA
08 апреля 2023, 17:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 17:38
638
0

Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне

Первые сеяные Пегула и Жабер продолжают борьбу за трофей

08 апреля 2023, 17:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 17:38
638
0
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь на 8 апреля состоялись четвертьфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

Первая сеяная Джессика Пегула в двух сетах выиграла у Паулы Бадосы. В полуфинале американка встретится с Белиндой Бенчич.

Обидчица украинки Леси Цуренко Онс Жабер на отказе прошла Анну Калинскую, которая в первом раунде соревнований выиграла у Ангелины Калининой. Отметим, что Жабер посеяна под вторым номером.

Чарльстон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Паула Бадоса [12] – 6:3, 7:6 (8:6)
Белинда Бенчич [4] – Екатерина Александрова [7] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [9] – Дарья Касаткина [3] – 7:6 (7:5), 4:6, 2:6
Анна Калинская – Онс Жабер [2] – 0:6, 1:4, RET., Калинская

Чарльстон. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Белинда Бенчич [4]

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [3] – Онс Жабер [2]

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WTA Чарльстон Джессика Пегула Паула Бадоса Белинда Бенчич Екатерина Александрова Мэдисон Киз Дарья Касаткина Анна Калинская Онс Жабер
Источник Sport.ua
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