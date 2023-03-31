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Чемпионат Европы
31 марта 2023, 19:00 | Обновлено 31 марта 2023, 19:06
317
0

Украина пропустила не лучший. Назван гол 2-го тура отбора Евро-2024

В УЕФА подвели итоги голосования

31 марта 2023, 19:00 | Обновлено 31 марта 2023, 19:06
317
0
Украина пропустила не лучший. Назван гол 2-го тура отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз обнародовал итоги голосования на лучший гол второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Победителем признан гол в исполнении игрока сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в матче с Данией (3:2).

Второе место досталось голу англичанина Букайо Сака в матче с командой Украины (2:0). Замкнул топ-3 точный удар румына Андрея Бурке в игре с белорусами (2:1).

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Источник УЕФА
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