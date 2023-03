Украина пропустила не лучший. Назван гол 2-го тура отбора Евро-2024

Европейский футбольный союз обнародовал итоги голосования на лучший гол второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Победителем признан гол в исполнении игрока сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в матче с Данией (3:2).

Второе место досталось голу англичанина Букайо Сака в матче с командой Украины (2:0). Замкнул топ-3 точный удар румына Андрея Бурке в игре с белорусами (2:1).

The winner had to be Tagybergen... 🇰🇿🤩#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/R2QMa9udDA