Чемпионат Европы31 марта 2023, 19:00 | Обновлено 31 марта 2023, 19:06
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Украина пропустила не лучший. Назван гол 2-го тура отбора Евро-2024
В УЕФА подвели итоги голосования
31 марта 2023, 19:00 | Обновлено 31 марта 2023, 19:06
317
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Европейский футбольный союз обнародовал итоги голосования на лучший гол второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Победителем признан гол в исполнении игрока сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в матче с Данией (3:2).
Второе место досталось голу англичанина Букайо Сака в матче с командой Украины (2:0). Замкнул топ-3 точный удар румына Андрея Бурке в игре с белорусами (2:1).
The winner had to be Tagybergen... 🇰🇿🤩#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/R2QMa9udDA— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 31, 2023
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