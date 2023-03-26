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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 05:55 | Обновлено 26 марта 2023, 05:59
866
0

«ВСУ нужны F-16». На 24-й минуте матча Англия – Украина пройдет флешмоб

Болельщики будут петь песню с призывом помочь Воздушным силам ВСУ

26 марта 2023, 05:55 | Обновлено 26 марта 2023, 05:59
866
0
«ВСУ нужны F-16». На 24-й минуте матча Англия – Украина пройдет флешмоб
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 марта, состоится матч квалификации Евро-2024 между сборными Англии и Украины. Поединок пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На этой игре украинские и английские футбольные болельщики проведут акцию в поддержку Украины. Своим перформансом участники хотят поблагодарить Британию за уже оказанную помощь и призвать британское правительство ускорить предоставление Украине военных самолетов. Планируемая акция вдохновлена историческим визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в феврале 2023 года, во время которого он неоднократно обращался с просьбой о предоставлении самолетов, а его фраза «Give us wings to protect the freedom», произнесенная перед британским парламентом, стала легендарной, облетевшей заголовками всех мировых медиа.

Акция будет состоять из нескольких этапов:

  • Перед началом матча на трибуне украинского сектора болельщики развернут большой баннер с символическим изображением Короля Чарльза ІІІ, который держит в руке самолетик как символ целой акции – предоставление самолетов для Украины. Надписью на баннере God Save The King участники планируют выразить свое восхищение и благодарность Королю. Изображение логотипа Королевских воздушных сил на лацкане пиджака Короля станет отсылкой еще одной легендарной цитаты Зеленского – «В Британии Король является пилотом воздушных сил, в Украине сегодня каждый пилот воздушных сил является королем». Специальными движениями болельщики сделают изображение Короля подвижным и привлекающим внимание журналистов и всех присутствующих на стадионе.
  • На символической 24-й минуте матча украинские болельщики начнут петь всем хорошо известную английскую песню «10 German Bombers» о 10 немецких бомбардировщиках, которых сбили воздушные силы Британии, но в адаптации к нынешним реалиям, когда украинским воздушным силам нужно сбивать каждый день российские бомбардировщики, чтобы защитить свою страну. Участники акции рассчитывают на поддержку английских фанатов, которые подхватят песню так, чтобы стадион «Уэмбли» звучал одним голосом. 24-я минута выбрана не случайно. Именно 24 февраля 2022 года россия развязала полномасштабную войну против Украины.
  • Вместе с пением, болельщики из секторов запустят в небо бумажные самолетики, сделанные из открыток, которые получат перед матчем. На листовках будет напечатан измененный текст песни и инструкция, как составлять самолетик.

Текст песни:

В небе было десять российских бомбардировщиков,
Воздушные силы ВСУ сбили один.
Воздушным силам ВСУ нужны F-16, чтобы их сбить.
В небе было девять российских бомбардировщиков.
Воздушные силы ВСУ сбили один.
Воздушным силам ВСУ нужны F-16, чтобы их сбить.
В небе нет русских бомбардировщиков.
Потому что Воздушные силы ВСУ сбили один.
Воздушным силам ВСУ нужны F-16, чтобы их сбивать.

Цель акции на стадионе – привлечь внимание международных журналистов и футбольных фанатов, приобрести популярность в социальных сетях и таким образом призвать Британию и другие страны мира ускорить передачу самолетов Украине.

Организаторы акции – гуманитарный штаб волонтерской помощи «Рестовратор. Картофельные войска». Дизайн и художественные макеты изготовлены Андреем Ярмоленко. С английской стороны – соорганизаторы Support Ukraine и Army SOS UK.

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Источник Sport.ua
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