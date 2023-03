Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами

Вторая ракетка Польши Магда Линетт (WTA 19) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/16 финала соревнований Магда в трех сетах выиграла у Виктории Азаренко (WTA 16) из рб за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) – Виктория Азаренко – 7:6 (7:3), 2:6, 6:4

Полька побеждала со счетом 2:0 во второй партии, однако не смогла дожать теннисистку без флага. В третьем сете уже Азаренко имела преимущество в 2 гейма в начале партии, однако Линетт вернулась в игру и закрыла Викторию.

Это была треться встреча девушек. Магда выиграла впервые.

В 1/8 финала турнира в Майами Линетт сыграет с Джессикой Пегулой.

True GRIT from Linette 😮‍💨@MagdaLinette defeats three-time champion Azarenka for the first time to reach the second week in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/9xBdFw7rxl