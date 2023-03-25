Стало известно, какую травму получил полузащитник Барселоны
Френки де Йонг повредил подколенное сухожилие
«Барселона» сообщила об еще одной кадровой потере. Проведенные тесты показали, что у Френки де Йонга травма правого подколенного сухожилия. Полузащитник выбыл из строя на две недели.
По этой причине Де Йонг отсутствует в заявке сборной Нидерландов на матчи отборочного турнира Евро-2024.
Ранее стало известно о травме защитника каталонцев Андреаса Кристенсена.
5 апреля «Барселона» проведет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Первыю встречу «блаугранас» выиграли со счетом 1:0.
MEDICAL NEWS | Tests carried out today have shown that Frenkie de Jong has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Uv7ybu32PW— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 24, 2023
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