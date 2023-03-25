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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 01:57 |
116
0

Стало известно, какую травму получил полузащитник Барселоны

Френки де Йонг повредил подколенное сухожилие

25 марта 2023, 01:57 |
116
0
Стало известно, какую травму получил полузащитник Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

«Барселона» сообщила об еще одной кадровой потере. Проведенные тесты показали, что у Френки де Йонга травма правого подколенного сухожилия. Полузащитник выбыл из строя на две недели.

По этой причине Де Йонг отсутствует в заявке сборной Нидерландов на матчи отборочного турнира Евро-2024.

Ранее стало известно о травме защитника каталонцев Андреаса Кристенсена.

5 апреля «Барселона» проведет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Первыю встречу «блаугранас» выиграли со счетом 1:0.

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Френки Де Йонг Барселона
Источник Sport.ua
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