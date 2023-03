Стало известно, какую травму получил полузащитник Барселоны

«Барселона» сообщила об еще одной кадровой потере. Проведенные тесты показали, что у Френки де Йонга травма правого подколенного сухожилия. Полузащитник выбыл из строя на две недели.

По этой причине Де Йонг отсутствует в заявке сборной Нидерландов на матчи отборочного турнира Евро-2024.

Ранее стало известно о травме защитника каталонцев Андреаса Кристенсена.

5 апреля «Барселона» проведет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Первыю встречу «блаугранас» выиграли со счетом 1:0.

MEDICAL NEWS | Tests carried out today have shown that Frenkie de Jong has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Uv7ybu32PW