У Барселоны появилась брешь в обороне на будущее Эль-Класико
«Сине-гранатовые» потеряли Кристенсена
Датский защитник Андреас Кристенсен получил травму в матче за национальную сборную. Он травмировался в игре отбора на Евро-2024 с командой Финляндии (3:1), которая состоялась в четверг, 23 марта.
У Кристенсена якобы диагностирован разрыв левой икроножной мышцы. На восстановление ему понадобится минимум 3-4 недели.
Сообщается, что в пятницу, 24-го числа, игрок вернется в расположение «Барселоны», после чего будет уточнен его диагноз.
Таким образом, датчанин не поможет каталонцам в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится 5 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кевин Кэмпбелл –об игре украинца в рядах «канониров»
Готовы пригласить Тухеля