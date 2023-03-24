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Испания
24 марта 2023, 02:50 | Обновлено 24 марта 2023, 02:59
135
0

У Барселоны появилась брешь в обороне на будущее Эль-Класико

«Сине-гранатовые» потеряли Кристенсена

24 марта 2023, 02:50 | Обновлено 24 марта 2023, 02:59
135
0
У Барселоны появилась брешь в обороне на будущее Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine

Датский защитник Андреас Кристенсен получил травму в матче за национальную сборную. Он травмировался в игре отбора на Евро-2024 с командой Финляндии (3:1), которая состоялась в четверг, 23 марта.

У Кристенсена якобы диагностирован разрыв левой икроножной мышцы. На восстановление ему понадобится минимум 3-4 недели.

Сообщается, что в пятницу, 24-го числа, игрок вернется в расположение «Барселоны», после чего будет уточнен его диагноз.

Таким образом, датчанин не поможет каталонцам в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится 5 апреля.

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Евро-2024 травма Барселона Барселона - Реал Эль-Класико Кубок Испании по футболу Андреас Кристенсен
Источник AS
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