Отбор Евро-2024. Хет-трик Хойлунда помог Дании, победа Северной Ирландии

Сборная Дании открыла отбор Евро-2024 победой над Финляндией со счетом 3:1, а успех хозяевам гарантировал форвард Расмус Хойлунд, который оформил хет-трик.

В другой встрече Северная Ирландия обыграла Сан-Марино, а в раннем матче Словения справилась с Казахстаном.

Отбор Евро-2024. Группа H

Дания - Финляндия 3:1

Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 54

Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2

Голы: Чарльз, 24, 55

1. Северная Ирландия - 3

2. Словения - 3

3. Дания - 3

4. Финляндия - 0

5. Казахстан - 0

6. Сан-Марино - 0