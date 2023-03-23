23.03.2023 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат Европы23 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 00:53
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Отбор Евро-2024. Хет-трик Хойлунда помог Дании, победа Северной Ирландии
Датчане открыли отбор победой
23 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 00:53
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Сборная Дании открыла отбор Евро-2024 победой над Финляндией со счетом 3:1, а успех хозяевам гарантировал форвард Расмус Хойлунд, который оформил хет-трик.
В другой встрече Северная Ирландия обыграла Сан-Марино, а в раннем матче Словения справилась с Казахстаном.
Отбор Евро-2024. Группа H
Дания - Финляндия 3:1
Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 54
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Голы: Чарльз, 24, 55
1. Северная Ирландия - 3
2. Словения - 3
3. Дания - 3
4. Финляндия - 0
5. Казахстан - 0
6. Сан-Марино - 0
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