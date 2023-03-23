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  4. Отбор Евро-2024. Хет-трик Хойлунда помог Дании, победа Северной Ирландии
Евро
Сан-Марино
23.03.2023 21:45 – FT 0 : 2
Северная Ирландия
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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 00:53
295
0

Отбор Евро-2024. Хет-трик Хойлунда помог Дании, победа Северной Ирландии

Датчане открыли отбор победой

23 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 00:53
295
0
Отбор Евро-2024. Хет-трик Хойлунда помог Дании, победа Северной Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании открыла отбор Евро-2024 победой над Финляндией со счетом 3:1, а успех хозяевам гарантировал форвард Расмус Хойлунд, который оформил хет-трик.

В другой встрече Северная Ирландия обыграла Сан-Марино, а в раннем матче Словения справилась с Казахстаном.

Отбор Евро-2024. Группа H

Дания - Финляндия 3:1
Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 54

Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Голы: Чарльз, 24, 55

1. Северная Ирландия - 3
2. Словения - 3
3. Дания - 3
4. Финляндия - 0
5. Казахстан - 0
6. Сан-Марино - 0

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Источник Sport.ua
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