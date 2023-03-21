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Евро
Дания
23.03.2023 21:45 - : -
Финляндия
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Чемпионат Европы
21 марта 2023, 19:55 |
278
0

Дания – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву

21 марта 2023, 19:55 |
278
0
Дания – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта на «Паркен» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Дания встретится с Финляндией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Дания

Сборная долгое время была на пике. Особняком, конечно, стоит драматичный прошлый Евро, когда, потеряв Эриксена на старте, команда остановилась только в полуфинале, со скандалом проиграв на Уэмбли Англии. Но прошлый год стал откровенно неудачным для динамита. Сначала тот ухитрился потерять 1-е место в своей группе Лиги Наций - Хорватия набрала на 1 очко больше. А потом был де-факто позор на чемпионате мира. Там, стартовав с нулевой ничьей против Катара, дальше команда проиграла не только Франции, но и, в решающем поединке, Австралии. Все-таки Каспар Юлманд сохранил свой пост, но при этом теперь этому специалисту нужно оправдывать доверие, проводя уверенный отбор, в который приходится вступать с кадровыми потерями - чего стоит тяжелая травма Кристиана Эриксена.

Финляндия

Команда при Маркку Канерве смогла заметно прибавить. Пиком стал выход на прошлый Евро, причем напрямую, минуя стыковые поединки. Да и в следующей квалификации филины показали неплохую игру, но при этом все-таки уступили не только Франции, но и Украине, зато пободались вполне на равных с Боснией. Джеко и компания взяли реванш в прошлом году, в рамках Лиги Наций, взяв, как и румыны, 4 очка. И только за счет максимума с Черногорией, дважды по 2-0, получилось сохранить прописку в нынешнем дивизионе. Сейчас, в новом отборе, будет на старте нового отбора серьезная проблема в обороне. По разным причинам в заявку не попали ведущие защитники - сразу 5 с опытом выступлений 20+ матчей, во главе с Уроненом. Так что тренерскому штабу придется во многом выстраивать эту линию чуть ли не с нуля.

Статистика личных встреч

Пользуясь шоком датчан, финны обыграли их на Евро летом 2021-го года. До этого в 5 матчах динамит выиграл четырежды, при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе хозяев. Тем нужно реабилитироваться и за поражение на Евро, и за провал в Катаре. Рекомендуем ставить на Данию при форе -1,5 гола с коэффициентом - 2,06.

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Источник Sport.ua
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