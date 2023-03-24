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Сан-Марино
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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 04:31 | Обновлено 24 марта 2023, 04:35
139
0

Дания – Финляндия – 3:1. Три от Хойлунда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024

24 марта 2023, 04:31 | Обновлено 24 марта 2023, 04:35
139
0
Дания – Финляндия – 3:1. Три от Хойлунда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 марта, в матче 1-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года сборная Дании дома переиграла команду Финляндии – 3:1.

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В составе датчан, напомним, автором хет-трика стал нападающий итальянского клуба «Аталанта» Расмус Хойлунд.

Отбор Евро-2024. Группа H

Дания – Финляндия – 3:1

Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 54.

Сан-Марино - Северная Ирландия – 0:2

Голы: Чарльз, 24, 55.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Чарльз (Северная Ирландия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Чарльз (Северная Ирландия).
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Источник Sport.ua
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