В четверг, 23 марта, в матче 1-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года сборная Дании дома переиграла команду Финляндии – 3:1.

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В составе датчан, напомним, автором хет-трика стал нападающий итальянского клуба «Аталанта» Расмус Хойлунд.

Отбор Евро-2024. Группа H

Дания – Финляндия – 3:1

Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 54.

Сан-Марино - Северная Ирландия – 0:2

Голы: Чарльз, 24, 55.