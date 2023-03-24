23.03.2023 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат Европы24 марта 2023, 04:31 | Обновлено 24 марта 2023, 04:35
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Дания – Финляндия – 3:1. Три от Хойлунда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024
24 марта 2023, 04:31 | Обновлено 24 марта 2023, 04:35
139
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В четверг, 23 марта, в матче 1-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года сборная Дании дома переиграла команду Финляндии – 3:1.
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В составе датчан, напомним, автором хет-трика стал нападающий итальянского клуба «Аталанта» Расмус Хойлунд.
Отбор Евро-2024. Группа H
Дания – Финляндия – 3:1
Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 54.
Сан-Марино - Северная Ирландия – 0:2
Голы: Чарльз, 24, 55.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Чарльз (Северная Ирландия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Чарльз (Северная Ирландия).
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