Италия и Англия назвали состав на стартовый матч квалификации Евро-2024

В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе состоится матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 между сборными Италии и Англии.

Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Ретеги, Пеллегрини.

Запас: Мерет, Фальконе, Дармиан, Кристанте, Романьоли, Эмерсон, Политано, Скалвини, Тонали, Ньонто, Пессина, Скамакка.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Грилиш.

Запас: Расмдейл, Форстер, Гэхи, Джеймс, Дайер, Триппьер, Чилуэлл, Галлахер, Мэддисон, Фоден, Хендерсон, Тони.

