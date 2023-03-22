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Испания
22 марта 2023, 22:19 | Обновлено 22 марта 2023, 22:31
319
0

Барселона очень близка к подписанию контракта с защитником Атлетика

Заключение сделки по Иньиго Мартинесу зависит от финансового фэйр-плей

22 марта 2023, 22:19 | Обновлено 22 марта 2023, 22:31
319
0
Барселона очень близка к подписанию контракта с защитником Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Защитник «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинес очень близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента в летнее межсезонье.

31-летний испанский футболист уже практически согласовал с каталонским клубом как срок действия контракта, так и зарплату.

«Барса» отклонила другие варианты, чтобы отдать приоритет сделке с Иньиго, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Уже по 90% пунктов достигнуто соглашения, но заключение сделки зависит от нюансов финансового фэйр-плей, с которым у «Барселоны» есть проблемы.

Иньиго Мартинес присоединился к «Атлетику» в январе 2018 года ,и его контракт истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за испанский клуб 12 матчей и забил 1 гол в Ла Лиге, плюс отыграл 2 поединка в Кубке Испании.

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Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Иньиго Мартинес Атлетик Бильбао Фабрицио Романо финансовый фейр-плей
Источник Фабрицио Романо
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