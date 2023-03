Барселона очень близка к подписанию контракта с защитником Атлетика

Защитник «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинес очень близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента в летнее межсезонье.

31-летний испанский футболист уже практически согласовал с каталонским клубом как срок действия контракта, так и зарплату.

«Барса» отклонила другие варианты, чтобы отдать приоритет сделке с Иньиго, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Уже по 90% пунктов достигнуто соглашения, но заключение сделки зависит от нюансов финансового фэйр-плей, с которым у «Барселоны» есть проблемы.

Иньиго Мартинес присоединился к «Атлетику» в январе 2018 года ,и его контракт истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за испанский клуб 12 матчей и забил 1 гол в Ла Лиге, плюс отыграл 2 поединка в Кубке Испании.

Barcelona are really close to full verbal agreement with Iñigo Martínez as free agent as reported by Spanish media 🔵🔴 #FCB



Barça turned down other options to give priority to Iñigo deal, 90% agreed — but deal depends on Financial Fair Play.



🎥 https://t.co/5R9Hy5GeNq pic.twitter.com/Lb0vSSo708