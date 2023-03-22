Испания22 марта 2023, 21:23 | Обновлено 22 марта 2023, 21:47
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Цыганков вошел в символическую сборную недели от FIFA 23
Вингер «Жироны» отметился дублем и стал героем матча с «Райо Вальекано»
22 марта 2023, 21:23 | Обновлено 22 марта 2023, 21:47
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Вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков вошел в символическую сборную недели от футбольного симулятора FIFA 23.
Украинский полузащитник получил специальную карточку, его рейтинг составляет 88.
Хавбек «Жироны» стал героем матча, отметившись дублем в игре Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:2), и получил восторженные отзывы в прессе.
ST and CDM OP 👀 👀#TOTW 2️⃣1️⃣ is now live in #FUT in #FIFA23 👊 pic.twitter.com/PtKur6rf9v— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 22, 2023
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Fifa аркада не повинна бути показником, це тупа гра, яка не коштує своїх грошей
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