Цыганков вошел в символическую сборную недели от FIFA 23

Вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков вошел в символическую сборную недели от футбольного симулятора FIFA 23.

Украинский полузащитник получил специальную карточку, его рейтинг составляет 88.

Хавбек «Жироны» стал героем матча, отметившись дублем в игре Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:2), и получил восторженные отзывы в прессе.

ST and CDM OP 👀 👀#TOTW 2️⃣1️⃣ is now live in #FUT in #FIFA23 👊 pic.twitter.com/PtKur6rf9v