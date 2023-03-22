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  4. Цыганков вошел в символическую сборную недели от FIFA 23
Испания
22 марта 2023, 21:23 | Обновлено 22 марта 2023, 21:47
1081
1

Цыганков вошел в символическую сборную недели от FIFA 23

Вингер «Жироны» отметился дублем и стал героем матча с «Райо Вальекано»

22 марта 2023, 21:23 | Обновлено 22 марта 2023, 21:47
1081
1
Цыганков вошел в символическую сборную недели от FIFA 23
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков вошел в символическую сборную недели от футбольного симулятора FIFA 23.

Украинский полузащитник получил специальную карточку, его рейтинг составляет 88.

Хавбек «Жироны» стал героем матча, отметившись дублем в игре Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:2), и получил восторженные отзывы в прессе.

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Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков FIFA 23 символическая сборная
Источник Sport.ua
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Boodya 1209
Fifa аркада не повинна бути показником, це тупа гра, яка не коштує своїх грошей
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