18.03.2023 17:15 – FT 2 : 2
Испания18 марта 2023, 19:32 | Обновлено 18 марта 2023, 19:38
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ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Украинский вингер стал героем матча 26-го тура чемпионат Испании
18 марта 2023, 19:32 | Обновлено 18 марта 2023, 19:38
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В матче 26-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 2:2.
У гостей украинский вингер Виктор Цыганков оформил дубль и стал героем матча.
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Ла Лига. 26-й тур, 18 марта
Райо Вальекано – Жирона – 2:2
Голы: Палазон, 23, Трехо, 34 – Цыганков, 29, 52.
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
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