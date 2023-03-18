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  4. ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
18.03.2023 17:15 – FT 2 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 марта 2023, 19:32 | Обновлено 18 марта 2023, 19:38
3244
4

ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано

Украинский вингер стал героем матча 26-го тура чемпионат Испании

18 марта 2023, 19:32 | Обновлено 18 марта 2023, 19:38
3244
4
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 2:2.

У гостей украинский вингер Виктор Цыганков оформил дубль и стал героем матча.

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Ла Лига. 26-й тур, 18 марта

Райо Вальекано – Жирона – 2:2

Голы: Палазон, 23, Трехо, 34 – Цыганков, 29, 52.

ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
второй гол очень хорош
прекрасная индивидуальная техника, которая оставляет впечатление легкости
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+4
Remark
Клоунада с перебиванием пенки... 
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+1
Jaime_Lannister
Пенальтисти, звичайно, такі ж, як наша молодіжка колись з Фарерами.
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0
Виктор Ковтун
вовремя спетлял с Динамо, ждем прогресса и повышения в топ клуб
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-1
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