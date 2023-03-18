Снова Цыганков. Виктор оформил дубль в матче чемпионата Испании

В матче чемпионата Испании между Райо Вальекано и Жироной хавбек гостей Виктор Цыганков оформил дубль. В первом тайме украинец забил на 29-й минуте, сделав счет 1:1.

А во втором тайме Цыганков забил на 52-й минуте. И снова Виктор сравнял счет – 2:2.

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У Цыганкова в Ла Лиге уже три гола и три результативные передачи в семи встречах.