18.03.2023 17:15 – FT 2 : 2
Испания18 марта 2023, 18:30 | Обновлено 18 марта 2023, 19:44
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Снова Цыганков. Виктор оформил дубль в матче чемпионата Испании
Украинец вытягивает команду в сложном матче
18 марта 2023, 18:30 | Обновлено 18 марта 2023, 19:44
5923
35
В матче чемпионата Испании между Райо Вальекано и Жироной хавбек гостей Виктор Цыганков оформил дубль. В первом тайме украинец забил на 29-й минуте, сделав счет 1:1.
А во втором тайме Цыганков забил на 52-й минуте. И снова Виктор сравнял счет – 2:2.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
У Цыганкова в Ла Лиге уже три гола и три результативные передачи в семи встречах.
😳 Fes el que vulguis, Viktor. pic.twitter.com/cZBMkDnSz8— Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
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Комментарии 35
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Те що треба, перед збірною! Браво Віктор!
Це ще раз доказує, що нашим гравцям треба спочатку не в топи йти, а в середняки. Циганков, Маліновський гарні приклади
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Пять игр старте три гола три ассиста!!
Адепти 100-мільйонного на місці?
Показать Скрыть 6 ответов
Молоток Вітьок!
Де там Мудрик за 100 млн? Вітя - топ, маестро. Динамо дуже вдалі умови при перепродажі прописали.
На 60 хв зробив класну передачу в штрафний майданчик, Кастельянос ледь не забив.
Вітя молодець! Вже три гольові і три мяча в цілому.
Зато каким то образом у Мишки +20 млн к транферной стоимости
Віктор молодець!
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Только не это! Я боюсь у ника Запасного от этой новости сегодня будет инфаркт.
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Він ще мав пару асистів віддати та взагалі поховати Райо
Віктор визнаний гравцем матчу!
𝐓𝐒𝐘𝐆𝐎𝐋𝐊𝐎𝐕. Такое прозвище у Вити в Жироне.
Смішно, звичайно, буде, якщо Циганков продовжить в цьому темпі і Жирона зможе через рік продати його кудись повище за 30 мільйонів. Десь буде плакати Суркіс.
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Летом пойдет на повышение !
ВИТЯ КРАЩИЙ !!! а В ЦЕЙ ЧАСМудрик та Миколенко не вийдуть у старті на матч АПЛ
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Продадут в Динамо Киев!
Щодо Мудрика, він вже краще виглядає. Адаптується і буде грати. Він дуже молодий, тому ще всьому навчиться
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