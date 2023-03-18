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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
18.03.2023 17:15 – FT 2 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 марта 2023, 18:30 | Обновлено 18 марта 2023, 19:44
5923
35

Снова Цыганков. Виктор оформил дубль в матче чемпионата Испании

Украинец вытягивает команду в сложном матче

18 марта 2023, 18:30 | Обновлено 18 марта 2023, 19:44
5923
35
Снова Цыганков. Виктор оформил дубль в матче чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче чемпионата Испании между Райо Вальекано и Жироной хавбек гостей Виктор Цыганков оформил дубль. В первом тайме украинец забил на 29-й минуте, сделав счет 1:1.

А во втором тайме Цыганков забил на 52-й минуте. И снова Виктор сравнял счет – 2:2.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

У Цыганкова в Ла Лиге уже три гола и три результативные передачи в семи встречах.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 35
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Макс Максов
Те що треба, перед збірною! Браво Віктор!
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+14
vitaha33
Це ще раз доказує, що нашим гравцям треба спочатку не в топи йти, а в середняки. Циганков, Маліновський гарні приклади
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
fitnes_sports066
Пять игр старте три гола три ассиста!!
Ответить
+10
Maxim_kravets
Адепти 100-мільйонного на місці? 
Ответить
+8
Показать Скрыть 6 ответов
Петя Рудик
Молоток Вітьок!
Ответить
+8
Nick.Grabowski
Де там Мудрик за 100 млн? Вітя - топ, маестро. Динамо дуже вдалі умови при перепродажі прописали.  
Ответить
+7
ash
На 60 хв зробив класну передачу в штрафний майданчик, Кастельянос ледь не забив.
Ответить
+6
sahka1981
Вітя молодець! Вже три гольові і три мяча в цілому.
Ответить
+4
Mike000000
Зато каким то образом у Мишки +20 млн к транферной стоимости
Ответить
+4
andre_lui
Віктор молодець!
Ответить
+3
BestOf
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
+3
Remark
Только не это! Я боюсь у ника Запасного от этой новости сегодня будет инфаркт.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Тарік1994
Він ще мав пару асистів віддати та взагалі поховати Райо 
Ответить
+2
ash
Віктор визнаний гравцем матчу!
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+2
jugulator
 𝐓𝐒𝐘𝐆𝐎𝐋𝐊𝐎𝐕. Такое прозвище у Вити в Жироне.
Ответить
+2
anacreon
Смішно, звичайно, буде, якщо Циганков продовжить в цьому темпі і Жирона зможе через рік продати його кудись повище за 30 мільйонів. Десь буде плакати Суркіс.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
Летом пойдет на повышение !
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0
maverik
ВИТЯ КРАЩИЙ !!! а В ЦЕЙ ЧАСМудрик та Миколенко не вийдуть у старті на матч АПЛ
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0
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Springfield
Продадут в Динамо Киев!
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-1
andre_lui
Щодо Мудрика, він вже краще виглядає. Адаптується і буде грати. Він дуже молодий, тому ще всьому навчиться
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-3
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