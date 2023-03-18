ФОТО. Цыголков! Жирона восхищена перформансом украинского хавбека

Испанский клуб «Жирона» восхищен перформансом украинского хавбека Виктора Цыганкова.

«Цыголков», – так подписали фото Цыганкова в клубном твиттере «Жироны».

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В матче 26-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 2:2.

У гостей украинский вингер Виктор Цыганков оформил дубль и стал героем матча. После 7 поединков за испанскую команду Виктор имеет в своем активе 3 гола и 3 ассиста.

Ла Лига. 26-й тур, 18 марта

Райо Вальекано – Жирона – 2:2

Голы: Палазон, 23, Трехо, 34 – Цыганков, 29, 52.