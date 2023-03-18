Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью

В матче чемпионата Испании снова себя великолепно проявил хавбек «Жироны» Виктор Цыганков. Украинец оформил два мяча и помог команде сыграть вничью с «Райо Вальекано».

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Соперник дважды выходил вперед, но Цыганков вытащил для команды ничью. У Виктора уже три гола и три результативные передачи в семи встречах чемпионата.

«Жирона» набирает 31 пункт и находится на 11-й позиции.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Райо Вальекано - Жирона 2:2

Голы: Палазон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52

На 41-й минуте Трехо не забил пенальти

Обзор матча и голы Цыганкова