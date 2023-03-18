Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
18.03.2023 17:15 – FT 2 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 марта 2023, 19:11 | Обновлено 18 марта 2023, 19:44
4060
26

Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью

У Цыганкова уже три гола и три ассиста в Ла Лиге

18 марта 2023, 19:11 | Обновлено 18 марта 2023, 19:44
4060
26
Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании снова себя великолепно проявил хавбек «Жироны» Виктор Цыганков. Украинец оформил два мяча и помог команде сыграть вничью с «Райо Вальекано».

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Соперник дважды выходил вперед, но Цыганков вытащил для команды ничью. У Виктора уже три гола и три результативные передачи в семи встречах чемпионата.

«Жирона» набирает 31 пункт и находится на 11-й позиции.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Райо Вальекано - Жирона 2:2
Голы: Палазон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52

На 41-й минуте Трехо не забил пенальти

Обзор матча и голы Цыганкова

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
По теме:
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано видео голов и обзор Ла Лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
Футбол | 18 марта 2023, 15:59 120
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо
Необходимый минимум. Заря в Киеве вырвала победу у Динамо

Луганчане второй раз в сезоне обыграли киевлян

Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Футбол | 17 марта 2023, 19:51 17
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии

В сборную приедет Денис Мирошниченко

Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Бокс | 18.03.2023, 13:28
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Динамо – Заря – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 18.03.2023, 17:53
Динамо – Заря – 0:1. Видео гола и обзор матча
Динамо – Заря – 0:1. Видео гола и обзор матча
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Футбол | 18.03.2023, 03:50
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MYV
Молодець, гідна помста за Романа Зозулю, котрого цькували ватні клоуни-фани Райо 
Ответить
+16
Умник
Я матч смотрел. Если он так продолжит его летом купят))))
Ответить
+10
Показать Скрыть 8 ответов
Вася Пупкин
Красавчик, топ!!!
Ответить
+10
sahka1981
Молодець Вітя, класний матч!
Ответить
+9
yuriy_kent
Молодець Віктор. Чудовий матч провів.
Ответить
+8
anacreon
Шляхом Циганкова треба йти і іншим нашим зірочкам УПЛ. Тому ж Шапаренку. Якщо ще зможе грати. В умовному середняку Іспанії може би і зміг добре грати.Циганков взагалі по ходу зняв прокляття наших гравців. Коноплянка добре почав і швидко здувся. Інші взагалі ніяк грали. Циганков поки що перший, що реально добре заграв і не думаю, що стухне як Коноплянка. Може іспанці почнуть наших більше купляти. Той же Довбик десь в умовній Жироні добре би грав.
Ответить
+8
anacreon
Міг і пару передачок оформити, але партнери не забили. Взагалі досить мало грали через правий фланг, довбалися через той лівий. Тому Циганков не так і багато з м'ячем був. Але все одно встиг забити і роздати пару хороших передач.Ну і поставить собі на полицю нагороду кращому гравцеві матча.
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
ash
MVP матчу!
Ответить
+8
Oliynuk_sport
Молодець, зробив дубль
Ответить
+6
Soler61
Сейчас жаба давит что дёшево продали .По диапазону действий .видению поля .игрового мышления стоит минимум раза в 2 больше Мудрика 
Ответить
+4
Springfield
Я бы его  поздравил. Через Зозулю.
Ответить
+2
Oliynuk_sport
Красиві голи забили Райо Вальєкано
Ответить
+1
Nick.Grabowski
Фарс, деградація та дебілізм сучасного футболу. 
Мудрик - 70 млн.
Циганков - 20 млн. 
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
17.03.2023, 13:17 70
Футбол
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
17.03.2023, 05:50 6
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 27
Футбол
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
ФОТО. «Мир любит сильных». Усик показал подготовку к бою с Фьюри
17.03.2023, 17:52 2
Бокс
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
18.03.2023, 15:05 16
Теннис
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
17.03.2023, 16:48
Биатлон
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
17.03.2023, 01:30 4
Футбол
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
17.03.2023, 14:16 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности