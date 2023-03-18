Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
У Цыганкова уже три гола и три ассиста в Ла Лиге
В матче чемпионата Испании снова себя великолепно проявил хавбек «Жироны» Виктор Цыганков. Украинец оформил два мяча и помог команде сыграть вничью с «Райо Вальекано».
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Соперник дважды выходил вперед, но Цыганков вытащил для команды ничью. У Виктора уже три гола и три результативные передачи в семи встречах чемпионата.
«Жирона» набирает 31 пункт и находится на 11-й позиции.
Чемпионат Испании. 26-й тур
Райо Вальекано - Жирона 2:2
Голы: Палазон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52
На 41-й минуте Трехо не забил пенальти
Обзор матча и голы Цыганкова
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луганчане второй раз в сезоне обыграли киевлян
В сборную приедет Денис Мирошниченко
Мудрик - 70 млн.
Циганков - 20 млн.