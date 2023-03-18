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Испания
18 марта 2023, 16:05 | Обновлено 18 марта 2023, 16:06
252
0

Пятый матч подряд. Цыганков выйдет в основе на матч Ла Лиги

Украинец заслужил доверие тренера

18 марта 2023, 16:05 | Обновлено 18 марта 2023, 16:06
252
0
Пятый матч подряд. Цыганков выйдет в основе на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В 17:15 стартует матч чемпионата Испании между Райо Вальекано и Жироной, а в стартовом составе гостей выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.

Для Виктора это пятый кряду матч в основном составе. Хавбек в Ла Лиге успел забить 1 гол и сделал 3 результативные передачи в шести встречах.

Жирона находится на серии из двух поражений.

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чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Жирона
Источник Sport.ua
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