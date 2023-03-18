Испания18 марта 2023, 16:05 | Обновлено 18 марта 2023, 16:06
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Пятый матч подряд. Цыганков выйдет в основе на матч Ла Лиги
Украинец заслужил доверие тренера
18 марта 2023, 16:05 | Обновлено 18 марта 2023, 16:06
252
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В 17:15 стартует матч чемпионата Испании между Райо Вальекано и Жироной, а в стартовом составе гостей выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.
Для Виктора это пятый кряду матч в основном составе. Хавбек в Ла Лиге успел забить 1 гол и сделал 3 результативные передачи в шести встречах.
Жирона находится на серии из двух поражений.
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