Пятый матч подряд. Цыганков выйдет в основе на матч Ла Лиги

В 17:15 стартует матч чемпионата Испании между Райо Вальекано и Жироной, а в стартовом составе гостей выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.

Для Виктора это пятый кряду матч в основном составе. Хавбек в Ла Лиге успел забить 1 гол и сделал 3 результативные передачи в шести встречах.

Жирона находится на серии из двух поражений.