Будет ли манчестерское дерби? Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Матчи полуфинальной стадии пройдут 22 или 23 апреля
19 марта состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии.
По итогам жеребьевки определено, что манчестерское дерби возможно только в финальном матче.
В 1/2 финала «Манчестер Сити» сыграет против «Шеффилд Юнайтед» (команды 2-го дивизиона).
«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», в полуфинале сыграет с победителем пары между «Ман Юнайтед» и «Фулхэмом».
Матчи полуфинальной стадии пройдут 22 или 23 апреля. Финал запланирован на 3 июня в Лондоне на «Уэмбли».
Кубок Англии 2022/23
Результаты 1/4 финала (в скобках указан дивизион)
- 18 марта. Манчестер Сити [1] – Бернли [2] – 6:0
- 19 марта. Брайтон [1] – Гримсби Таун [4] – 5:0
- 19 марта. Шеффилд Юнайтед [2] – Блэкберн [2] – 3:2
- 19 марта. Манчестер Юнайтед [1] – Фулхэм [1] – 0:0 (перерыв)
Жеребьевка 1/2 финала
- Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед
- Брайтон – Манчестер Юнайтед / Фулхэм
Даты полуфинальных матчей – 22 или 23 апреля
The draw for the #EmiratesFACup semi-finals has been made 🏆— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023
Who will be victorious at Wembley? 👀
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