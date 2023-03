Будет ли манчестерское дерби? Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

19 марта состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии.

По итогам жеребьевки определено, что манчестерское дерби возможно только в финальном матче.

В 1/2 финала «Манчестер Сити» сыграет против «Шеффилд Юнайтед» (команды 2-го дивизиона).

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», в полуфинале сыграет с победителем пары между «Ман Юнайтед» и «Фулхэмом».

Матчи полуфинальной стадии пройдут 22 или 23 апреля. Финал запланирован на 3 июня в Лондоне на «Уэмбли».

Кубок Англии 2022/23

Результаты 1/4 финала (в скобках указан дивизион)

Жеребьевка 1/2 финала

Даты полуфинальных матчей – 22 или 23 апреля

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals has been made 🏆



Who will be victorious at Wembley? 👀