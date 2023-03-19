Будет ли манчестерское дерби? Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

19 марта состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии.

По итогам жеребьевки определено, что манчестерское дерби возможно только в финальном матче.

В 1/2 финала «Манчестер Сити» сыграет против «Шеффилд Юнайтед» (команды 2-го дивизиона).

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», в полуфинале сыграет с победителем пары между «Ман Юнайтед» и «Фулхэмом».

Матчи полуфинальной стадии пройдут 22 или 23 апреля. Финал запланирован на 3 июня в Лондоне на «Уэмбли».

Кубок Англии 2022/23

Результаты 1/4 финала (в скобках указан дивизион)

18 марта. Манчестер Сити [1] – Бернли [2] – 6:0

[1] – Бернли [2] – 6:0 19 марта. Брайтон [1] – Гримсби Таун [4] – 5:0

[1] – Гримсби Таун [4] – 5:0 19 марта. Шеффилд Юнайтед [2] – Блэкберн [2] – 3:2

[2] – Блэкберн [2] – 3:2 19 марта. Манчестер Юнайтед [1] – Фулхэм [1] – 0:0 (перерыв)

Жеребьевка 1/2 финала

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед

Брайтон – Манчестер Юнайтед / Фулхэм

Даты полуфинальных матчей – 22 или 23 апреля