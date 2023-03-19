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Англия
19 марта 2023, 19:19 | Обновлено 19 марта 2023, 19:39
779
1

Будет ли манчестерское дерби? Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Матчи полуфинальной стадии пройдут 22 или 23 апреля

19 марта 2023, 19:19 | Обновлено 19 марта 2023, 19:39
779
1
Будет ли манчестерское дерби? Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
FA Cup Twitter

19 марта состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии.

По итогам жеребьевки определено, что манчестерское дерби возможно только в финальном матче.

В 1/2 финала «Манчестер Сити» сыграет против «Шеффилд Юнайтед» (команды 2-го дивизиона).

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», в полуфинале сыграет с победителем пары между «Ман Юнайтед» и «Фулхэмом».

Матчи полуфинальной стадии пройдут 22 или 23 апреля. Финал запланирован на 3 июня в Лондоне на «Уэмбли».

Кубок Англии 2022/23

Результаты 1/4 финала (в скобках указан дивизион)

  • 18 марта. Манчестер Сити [1] – Бернли [2] – 6:0
  • 19 марта. Брайтон [1] – Гримсби Таун [4] – 5:0
  • 19 марта. Шеффилд Юнайтед [2] – Блэкберн [2] – 3:2
  • 19 марта. Манчестер Юнайтед [1] – Фулхэм [1] – 0:0 (перерыв)

Жеребьевка 1/2 финала

  • Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед
  • Брайтон – Манчестер Юнайтед / Фулхэм

Даты полуфинальных матчей – 22 или 23 апреля

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Манчестер Юнайтед Фулхэм Шеффилд Юнайтед жеребьевка Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон
Источник Twitter
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