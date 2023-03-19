МЮ дожал Фулхэм в Кубке. Виллиан вынес мяч рукой, Митрович толкнул арбитра

В четвертьфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» дома, на «Олд Траффорд», обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

Счет в игре после перерыва открыл для гостей Александар Митрович. А затем ключевой момент произошел на 72-й минуте.

Игрок «Фулхэма» Виллиан, экс-хавбек Шахтера», вынес мяч с линии своих ворот рукой, за что получил красную карточку. Его партнер по команде Александар Митрович, недовольный этим решением, толкнул арбитра и тоже был удален, за неспортивное поведение. Вскоре удаление получил и главный тренер «Фулхэма» Марко Силва.

«Фулхэм» остался вдевятером. Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти за игру рукой, а Марсель Забитцер через 2 минуты вывел «МЮ» вперед. В конце игры Бруну Фернандеш поставил точку в матче (3:1).

В полуфиналах Кубка Англии (22 или 23 апреля) «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном», а «Ман Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед».

Кубок Англии. 1/4 финала, 19 марта

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:1

Голы: Бруну Фернандеш, 75 (пен), 90+5 Забитцер, 77 – Митрович, 50