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  4. МЮ дожал Фулхэм в Кубке. Виллиан вынес мяч рукой, Митрович толкнул арбитра
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
19.03.2023 18:30 – FT 3 : 1
Фулхэм
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Англия
19 марта 2023, 20:35 | Обновлено 19 марта 2023, 21:14
1391
2

МЮ дожал Фулхэм в Кубке. Виллиан вынес мяч рукой, Митрович толкнул арбитра

В полуфинале МЮ сыграет с Брайтоном, а Ман Сити – с Шеффилд Юнайтед

19 марта 2023, 20:35 | Обновлено 19 марта 2023, 21:14
1391
2
МЮ дожал Фулхэм в Кубке. Виллиан вынес мяч рукой, Митрович толкнул арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» дома, на «Олд Траффорд», обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

Счет в игре после перерыва открыл для гостей Александар Митрович. А затем ключевой момент произошел на 72-й минуте.

Игрок «Фулхэма» Виллиан, экс-хавбек Шахтера», вынес мяч с линии своих ворот рукой, за что получил красную карточку. Его партнер по команде Александар Митрович, недовольный этим решением, толкнул арбитра и тоже был удален, за неспортивное поведение. Вскоре удаление получил и главный тренер «Фулхэма» Марко Силва.

«Фулхэм» остался вдевятером. Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти за игру рукой, а Марсель Забитцер через 2 минуты вывел «МЮ» вперед. В конце игры Бруну Фернандеш поставил точку в матче (3:1).

В полуфиналах Кубка Англии (22 или 23 апреля) «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном», а «Ман Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед».

Кубок Англии. 1/4 финала, 19 марта

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:1

Голы: Бруну Фернандеш, 75 (пен), 90+5 Забитцер, 77 – Митрович, 50

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Манчестер Юнайтед).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
72’
Александар Митрович (Фулхэм) получает красную карточку.
72’
Виллиан (Фулхэм) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Springfield
Такой кубковой дьявольщины я точно не видел раньше.Дачники упёрлись рогом и казалось своего достигнут. Но тут прошёл удар, который Виллиан загандболил. Ну казалось бы уже есть красная и пеналь. Играйте дальше. Ведь в 1/4 по регламенту уже не переигровка, а сразу серия пенальти. Но тут Митрович забыковал. Красная. А потом и тренеру! И 1:1. И вдруг сразу Забицер делает 2:1. А у тех на 89 минуте 4 замены. Чего ждали то?) Но Фернадеш и этих успокоил.
 А после свистка игроки обнимались, что то рассказывали одни другим и победила дружба. Обожаю английский футбол.
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+3
SportsMan
Виллиан, видимо, вспомнил молодость в Шахтере, когда всё можно было. Срна подтвердит.
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+1
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