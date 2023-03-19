19 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

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Начало поединка в Манчестере на «Олд Траффорд» запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд