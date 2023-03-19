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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
19.03.2023 18:30 – 27 0 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 марта 2023, 18:30 | Обновлено 19 марта 2023, 18:31
783
0

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 марта в 18:30 поединок 1/4 финала Кубка Англии

19 марта 2023, 18:30 | Обновлено 19 марта 2023, 18:31
783
0
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Манчестере на «Олд Траффорд» запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Манчестер Юнайтед Фулхэм Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Фулхэм смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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