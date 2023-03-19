Кубок Англии
19.03.2023 18:30 – 27’ 0 : 0
Англия19 марта 2023, 18:30 | Обновлено 19 марта 2023, 18:31
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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 марта в 18:30 поединок 1/4 финала Кубка Англии
19 марта 2023, 18:30 | Обновлено 19 марта 2023, 18:31
783
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19 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка в Манчестере на «Олд Траффорд» запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
📋 Introducing our line-up for today's #FACup quarter-final 👊#MUFC— Manchester United (@ManUtd) March 19, 2023
Your team for today's #EmiratesFACup Quarter-Final. 📋#MUNFUL pic.twitter.com/d74cw0mxAE— Fulham Football Club (@FulhamFC) March 19, 2023
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