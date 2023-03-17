19 марта на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда продолжает свою невероятную гонку за новыми успехами, в рамках которой приходится играть в режиме дважды в неделю. В этом плане сейчас было небольшое облегчение. Нет, красные дьяволы снова играли в мид-уик, причем это был вояж в Испанию, в рамках 1/8 Лиги Европы. Но после 4-1 дома фактически все вопросы были сняты. В Севилье, впрочем, все равно выиграли снова, за счет единственного гола Рэшфорда. Совсем иная ситуация в АПЛ, где недавно серия побед была прервана разгромным поражением 0-7 на Энфилде от Ливерпуля. Да и слабому Саутгемптону не смогли забить, закончив 0-0. Там антигероем стал Каземиро, что получил раннюю красную.

Фулхэм

Клуб, скорее всего, был бы более чем доволен нынешними результатами, если бы знал о них летом, перед очередным стартом в Премьер-Лиге. Но не зря говорят, что аппетит приходит во время еды - это работает и в футболе. Если раньше дачников рассматривали как футбольный лифт, то сейчас они претендуют на еврокубки. Правда, весна началась с поражения от прямого конкурента, Брентфорда. Причем, несмотря на счет 2-3, реальное преимущество пчелок было велико, а Соломон и Винисиус добивали после дальних ударов Перейры, причем бразилец это сделал аж на 9-й добавленной минуте. А с Арсеналом и вовсе ничего не получилось, там разгромно уступили 0-3. Но и в кубке получилось добиться до четвертьфинала, выбив по ходу Халл, Сандерленд и Лидс.

Статистика личных встреч

Фулхэм в последний раз выигрывал аж в 2009-м году. Но в этом сезоне МЮ выиграл в Лондоне за счет гола Гарначо на 3-й добавленной минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной борьбы в этой паре. Рекомендуем ставить на то, что в этом поединке играющий на своей арене Манчестер Юнайтед сможет добиться победы при форе -1 гол с коэффициентом - 1,78.