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  4. Ман Юнайтед – Фулхэм – 3:1. Виллиан выбил из ворот мяч рукой. Видео голов
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
19.03.2023 18:30 – FT 3 : 1
Фулхэм
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Англия
20 марта 2023, 01:49 | Обновлено 20 марта 2023, 02:05
76
0

Ман Юнайтед – Фулхэм – 3:1. Виллиан выбил из ворот мяч рукой. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Англии

20 марта 2023, 01:49 | Обновлено 20 марта 2023, 02:05
76
0
Ман Юнайтед – Фулхэм – 3:1. Виллиан выбил из ворот мяч рукой. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» дома, на «Олд Траффорд», обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

На 72-й минуте игрок «Фулхэма» Виллиан, экс-хавбек Шахтера», вынес мяч с линии своих ворот рукой, за что получил красную карточку.

Его партнер по команде Александар Митрович, недовольный этим решением, толкнул арбитра и тоже был удален, за неспортивное поведение.

Вскоре удаление получил и главный тренер «Фулхэма» Марко Силва. «Фулхэм» остался вдевятером и пропустил три гола.

Кубок Англии. 1/4 финала, 19 марта

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:1

Голы: Бруну Фернандеш, 75 (пен), 90+5, Забитцер, 77 – Митрович, 50

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Манчестер Юнайтед).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
72’
Александар Митрович (Фулхэм) получает красную карточку.
72’
Виллиан (Фулхэм) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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