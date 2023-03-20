В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» дома, на «Олд Траффорд», обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

На 72-й минуте игрок «Фулхэма» Виллиан, экс-хавбек Шахтера», вынес мяч с линии своих ворот рукой, за что получил красную карточку.

Его партнер по команде Александар Митрович, недовольный этим решением, толкнул арбитра и тоже был удален, за неспортивное поведение.

Вскоре удаление получил и главный тренер «Фулхэма» Марко Силва. «Фулхэм» остался вдевятером и пропустил три гола.

Кубок Англии. 1/4 финала, 19 марта

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:1

Голы: Бруну Фернандеш, 75 (пен), 90+5, Забитцер, 77 – Митрович, 50