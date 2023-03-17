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Англия
17 марта 2023, 18:27 | Обновлено 17 марта 2023, 18:28
719
0

ВИДЕО. Мудрик с партнерами по Челси сыграл в баскетбол в воде

Необычная тренировка для игроков «Челси»

17 марта 2023, 18:27 | Обновлено 17 марта 2023, 18:28
719
0
ВИДЕО. Мудрик с партнерами по Челси сыграл в баскетбол в воде
ФК Челси

Вчера футболисты «Челси» провели необычную как для футболистов тренировку. Михаил Мудрик и компания сыграли в баскетбол, но находились при этом в бассейне.

Напомним, сегодня «Челси» узнал соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов. Им стал мадридский «Реал».

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Источник Sport.ua
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