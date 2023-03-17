Англия17 марта 2023, 18:27 | Обновлено 17 марта 2023, 18:28
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ВИДЕО. Мудрик с партнерами по Челси сыграл в баскетбол в воде
Необычная тренировка для игроков «Челси»
17 марта 2023, 18:27 | Обновлено 17 марта 2023, 18:28
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Вчера футболисты «Челси» провели необычную как для футболистов тренировку. Михаил Мудрик и компания сыграли в баскетбол, но находились при этом в бассейне.
Напомним, сегодня «Челси» узнал соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов. Им стал мадридский «Реал».
Try to watch this without smiling! 😅 pic.twitter.com/iEIorOqDy7— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 16, 2023
Nothing he can't do! 🙌 pic.twitter.com/qHKyJQqXGT— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 16, 2023
March 16, 2023
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