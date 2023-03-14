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Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 21:34 | Обновлено 14 марта 2023, 21:38
2554
0

ВИДЕО. Вратарь провожал мяч взглядом. Эффектный гол игрока Динамо в Дании

Миккель Дуэлунд отметился первым мячом за «Орхус»

14 марта 2023, 21:34 | Обновлено 14 марта 2023, 21:38
2554
0
ВИДЕО. Вратарь провожал мяч взглядом. Эффектный гол игрока Динамо в Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Миккель Дуэлунд

Легионер киевского футбольного клуба «Динамо» Миккель Дуэлунд, который сейчас выступает на правах аренды в датском «Орхусе», забил первый гол в составе новой для себя команды.

13 марта состоялся матч 21-го тура чемпионата Дании по футболу между клубами «Раннерс» и «Орхус». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в этом поединке забил именно Дуэлунд на 45+2-й минуте. Удар 25-летнего датского полузащитника получился очень эффективным – голкипер «Раннерса» даже не пытался спасти ворота. Для Микелля этот мяч стал первым в футболке «Орхуса». Всего он провел на поле 69 минут, послле чего был заменен на Сигурда Хаугена.

В текущем сезоне Дуэлунд провел в составе «Орхуса» три матча и забил один гол.

В январе 2023 года Дуэлунд покинул НЕК из Неймегена, где также выступал на правах аренды, и перешел в «Орхус». Соглашения между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Именно летом 2023 году у Миккеля заканчивается контракт с «Динамо».

За киевлян в период с 2018 по 2021 год Дуэлунд сыграл 26 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

ВИДЕО. Вратарь провожал мяч взглядом. Эффектный гол игрока Динамо в Дании

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Источник Sport.ua
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