Пострадал Карлос Алькарас. Каземиро второй раз за месяц удален с поля

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро получил прямую красную карточку в первом тайме матча 27-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

31-летнего бразильца удалили с поля за жесткий подкат против Карлоса Алькараса. Любопытно, что сначала Энтони Тейлор показал Каземиро желтую, но после просмотра эпизода у монитора изменил свое решение на более жесткое.

Стоит отметить, что для Каземиро это вторая красная карточка в составе МЮ за последние три сыгранных матча, обе – прямые. В «Реале» у него было столько же удалений за 336 сыгранных встреч.

🚨Casemiro will now serve a FOUR MATCH BAN for this challenge 👀



It's his second red of the season.#MUNSOU pic.twitter.com/NwIRoWcxbq