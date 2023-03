Железный Энди вышел в 3-й раунд Индиан-Уэллс и сыграет с соотечественником

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей (АТР 55) в 1/32 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) обыграл Раду Албота (Молдова, ATP 109) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

ATР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Энди Маррей (Великобритания) – Раду Албот (Молдова) – 6:4, 6:3

В следующем раунде Маррей встретится с Джеком Дрейпером, который также представляет Великобританию.

Отметим, что Сэр Энди играет с железным суставом, который ему вставили после операции в 2018 году.

Murray ➡️ Round 3@andy_murray keeps advancing in Indian Wells and will face compatriot Jack Draper next!#TennisParadise pic.twitter.com/Mhmp7g0DXV