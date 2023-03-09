Лига чемпионов09 марта 2023, 12:53 | Обновлено 09 марта 2023, 12:59
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Квартет лучших. Названы номинанты на гол недели в ЛЧ
Голосование доступно любому желающему
09 марта 2023, 12:53 | Обновлено 09 марта 2023, 12:59
257
0
Европейский футбольный союз презентовал голы, которые претендуют на признание лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Борьбу между собой ведут голы защитника «Брюгге» Бьорна Мейера, нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри и хавбека «Челси» Рахима Стерлинга.
Голосовании проводится на официальном сайте УЕФА.
Meijer, Ramos, Gnabry, Sterling ⚽— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023
Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken
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