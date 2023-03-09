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Лига чемпионов
09 марта 2023, 12:53 | Обновлено 09 марта 2023, 12:59
257
0

Квартет лучших. Названы номинанты на гол недели в ЛЧ

Голосование доступно любому желающему

09 марта 2023, 12:53 | Обновлено 09 марта 2023, 12:59
257
0
Квартет лучших. Названы номинанты на гол недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Европейский футбольный союз презентовал голы, которые претендуют на признание лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Борьбу между собой ведут голы защитника «Брюгге» Бьорна Мейера, нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри и хавбека «Челси» Рахима Стерлинга.

Голосовании проводится на официальном сайте УЕФА.

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Источник УЕФА
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