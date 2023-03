Квартет лучших. Названы номинанты на гол недели в ЛЧ

Европейский футбольный союз презентовал голы, которые претендуют на признание лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Борьбу между собой ведут голы защитника «Брюгге» Бьорна Мейера, нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри и хавбека «Челси» Рахима Стерлинга.

Голосовании проводится на официальном сайте УЕФА.

Meijer, Ramos, Gnabry, Sterling ⚽



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken